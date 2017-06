Maroc : Mohamed Hassad revoit le calendrier scolaire

Mohamed Hassad prépare sa première rentrée des classes en tant que ministre de l’Éducation nationale. Pour l'année scolaire 2017-2018, les élèves marocains auront moins de vacances et les prendront tous en même temps.

La touche Mohamed Hassad sera perceptible sur le système éducatif marocain dès la rentrée prochaine. Le ministère de l’Éducation nationale vient de rendre publique une note, qui dévoile le calendrier scolaire pour l’année 2017- 2018. La rentrée est ainsi prévue dès le 7 septembre et les élèves auront droit à 42 jours de vacances, au lieu de 47 les années précédentes.

D’autre part, le nouveau locataire du ministère de l’Éducation nationale a mis fin au système de vacances par zones régionales, mis en place il y a quelques années pour fluidifier le fonctionnement des transports et les réservations dans les hôtels en période de vacances. Désormais, les élèves de toutes les régions du Maroc seront en congé en même temps, avec des périodes de repos prévues toutes les sept semaines.

« Cette décision intervient suite à une évaluation menée au niveau de l’ensemble des académies régionales, et impliquant des échantillons représentatifs de toutes les composantes du système éducatif et des associations de parents d’élèves et de la société civile », indique un communiqué du ministère.

Une rentrée préparée tout l’été

Dès son installation au département de l’Éducation nationale, Mohamed Hassad s’est attelé à la préparation de la rentrée scolaire. Fin avril, une note adressée aux directeurs des académies régionales a dressé une longue liste des mesures à entreprendre pour assurer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans les établissements. Est notamment prévue la mise en place de commissions régionales, afin que le suivi des préparatifs pour la rentrée soit mieux assuré. Ceux-ci devraient durer tout l’été.