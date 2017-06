Cinéma : la bande-annonce de « Black Panther » enflamme le web

Émoi sur les réseaux sociaux. Ce week-end, les premières images de « Black Panther », version cinématographique du comic éponyme consacrant le tout premier super-héros noir de l’univers Marvel, ont été diffusées sur You Tube.

Décors, paysages, costumes stupéfiants et scènes d’action plutôt spectaculaires… En termes de films de super-héros, cette combinaison n’a rien de bien surprenant. En réalité, si la première bande-annonce du film Black Panther, avare quant aux détails de l’intrigue, a mis le feu aux réseaux sociaux ce week-end, c’est grâce à un super-héros détonant. Mais aussi parce qu’elle dévoile un casting de première classe, presqu’entièrement composé d’acteurs noirs. L’alter-égo de Black Panther est le prince T’Challa, natif et héritier du Wakanda, un royaume africain fictif, où les technologies sont les plus avancées. Situé quelque part en Afrique Centrale, il donne à rêver aux adeptes d’afro-futurisme.

Le film réalisé par un Africain-Américain, Ryan Coogler, met en scène l’acteur Chadwick Boseman (révélé, en 2014, dans Get On Up, biopic sur James Brown,), sous les traits de Black Panther. Ce rôle, il l’endossait déjà l’an dernier dans Captain America : Civil War, un autre des nombreux films des studios Marvel.

À ses côtés, on retrouve Michael B. Jordan (vu aux côtés de Sylvester Stallone dans The Creed ou dans Les Quatre Fantastiques), l’actrice américano-zimbabwéenne Danai Gurira (qui interprète l’une des héroïnes de la série The Walking Dead), le britannique Daniel Kaluuya (révélé par le magistral Get Out) ou encore l’américain Sterling K. Brown (qui campe un homme adopté par une famille blanche dans la série This Is Us). Mais ce n’est pas tout… L’actrice oscarisée mexicaine-kényane Lupita Nyong’o est également de la partie (elle y joue une méchante). Sans oublier deux monstres sacrés du cinéma hollywoodien : Forest Whitaker et Angela Bassett. La bande-annonce réserve aussi une surprise de taille : l’acteur ivoirien Isaach de Bankolé apparaît furtivement assis sur un trône, arborant un plateau labial.

Un parterre de stars noires qui en a ému plus d’un. Nombre d’internautes ont fait état de leur enthousiasme. D’autres ont salué la présence de plusieurs actrices noires au casting. Florilège…

« J’ai regardé la bande-annonce de Black Panther 29383737772929 fois et j’ai encore envie de la regarder. »

Enfin, l’affiche du film n’a pas manqué d’interpeller : la posture du super-héros campé par Chadewick Boseman, installé sur son trône, n’est pas sans rappeler un célèbre portrait, daté de 1968, représentant l’activiste politique Huey P. Newton, co-fondateur et leader du Black Panther Party.

« Black Panther » est apparu pour la première fois dans les comics Marvel en 1966. Quant au film, il sera en salles en février 2018.