RDC : sept ans après l’assassinat de Floribert Chebeya, la Lucha continue de réclamer justice

Les membres du mouvement citoyen la Lucha ont participé vendredi 2 juin à la cérémonie de remise des fleurs sur la tombe de Floribert Chebeya, activiste des droits de l’homme retrouvé mort dans sa voiture il y a sept ans.

Le flou persiste toujours sur les circonstances exactes de l’assassinat de Floribert Chebeya, activiste des droits de l’homme en RD Congo. On ignore notamment qui en est le commanditaire. En attendant qu’un jour la lumière soit faite, une cérémonie de dépôt d’une gerbe de fleurs a eu lieu hier au cimetière de Benseke nouvelle cité, à l’ouest de la capitale congolaise. « Floribert Chebeya, repose en paix, nous continuerons ton combat, c’est la meilleure façon de t’honorer. » Avec ces mots » nous avons voulu rendre hommage à cet homme qui a donné sa vie pour la justice en RD Congo, mais nous en avons également profité pour demander à ce que justice soit faite, que la vérité soit rendue sur l’affaire Chebeya, lui qui est devenu un repère pour la jeunesse Congolaise », explique Gloria Senga, membre de la Lucha qui s’est chargée de lire ce message au nom du mouvement citoyen.

Fidèle Bazama porté disparu

Le 2 juin 2010, le Fondateur de l’ONG de défense des droits de l’homme, la Voix des sans voix, avait été retrouvé mort dans sa voiture, sur une route en périphérie de la capitale congolaise. Son chauffeur, Fidèle Bazama, lui, était porté disparu. À l’époque, la Haute Cour militaire de Kinshasa poursuit huit policiers : trois sont en fuite, quatre sont condamnés à mort, un autre est condamné à la perpétuité.

Les années ont passé et les zones d’ombre sur les circonstances de la mort de Floribert Chebeya demeurent. À ce jour, l’affaire a été jugée en première instance et en appel par la justice congolaise. Au Sénégal, une autre procédure est en cours depuis 2014 contre Paul Mwilambwe, l’un des policiers congolais, présumé être l’un des personnages clés de cette affaire. La plainte au Sénégal a été déposée par les membres des familles de Floribert Chebeya et Fidèle Bazama. Dans une interview publiée par RFI ce vendredi 2 juin, le policier congolais déclare avoir été témoin de l’implication de certains hauts gradés de la police congolaise dans ce double assassinat: » … les commanditaires de l’assassinat de Chebeya sont au sommet de l’État, la part de la vérité c’est déjà connu, la part de la vérité est que Chebeya a été assassiné à l’Inspection générale de la police. »

Pour Fred Bauma, l’une des figures emblématiques de la Lucha, le geste posé par l’association citoyenne aujourd’hui sert également à dénoncer d’autres crimes qui restent impunis en RD Congo : « Nous voulons que le monde entier comprenne qu’en RD Congo, il n y a pas de justice équitable ».