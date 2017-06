Le Medef organisera un sommet sur les start-up à Nairobi en novembre

L'organisation patronale française organisera un sommet sur les start-up en novembre 2017, en marge d'un déplacement qu'effectuera au Kenya et en Éthiopie Pierre Gattaz, son président dont le mandat doit s'achever en 2018.

C’est l’une des priorités du programme très africain du patron des patrons français à un an de la fin de son mandat : le développement de l’entrepreneuriat. Lors d’un déplacement au Kenya et en Éthiopie, dont les dates sont déjà connues (du 20 au 24 novembre), l’organisation patronale y organisera un sommet des start-up. Objectif : regrouper une ribambelle de start-up françaises, évidemment, mais aussi africaines, chinoises ou encore américaines, et les mettre en contact avec des investisseurs et des États.

Et surtout, « confirmer le rôle de la France comme passage des investisseurs internationaux vers l’Afrique. C’est quelque chose que nous connaissions mais qui a tendance à s’accélérer », a indiqué Pierre Gattaz jeudi 1er juin depuis le siège de l’organisation à Paris.

Tropisme africain de Pierre Gattaz

Cette nouvelle initiative confirme le récent tropisme africain de Pierre Gattaz, alors que le développement de sa société, Radiall, connue pour être notamment un important sous-traitant du secteur aéronautique, l’avait plutôt porté à fréquenter l’Asie.

Mais depuis un voyage au Nigeria en octobre 2015, ses déplacements sur le continent se sont enchaînés à un rythme soutenu : le Maroc en mars 2016, la Côte d’Ivoire quelques mois plus tard, la conduite de 70 chefs d’entreprises français les 12 et 13 janvier derniers au forum économique de Bamako, en amont du sommet Afrique – France… Et c’est à nouveau une priorité en 2017, avec en ligne de mire le cinquième sommet UE-Afrique qui se tiendra à Abidjan en principe la semaine suivante, les 29 et 30 novembre.