Guinée : #BobodyChallenge, un homme d’affaires s’autoproclame « Roi de l’Afrique » et devient la risée du web

À vos smartphones ! L'homme d'affaires Elhadj Aboubacar Camara, communément surnommé "Bobodi Camara", est devenu en quelques heures la risée de la toile en Guinée.

La raison ? Il s’est simplement donné en toute modestie le titre de roi Nana Kwassi Bobody 1er ou « Roi de l’Afrique », après avoir reçu le prix de « meilleur artisan des œuvres sociales » au Prix africain de développement, organisé dimanche 28 mai par la Fondation 225. L’homme d’affaires guinéen, surtout connu dans le quartier de Kaloum, à la pointe de Conakry, où il organise notamment des distributions de riz dans cette commune pauvre de la capitale, tire ses revenus du secteur de la pêche.

Et le surnom de « Roi de l’Afrique » qui lui a été accolé à sa demande sur l’affiche annonçant l’obtention de son prix n’a pas manqué d’inspirer le web guinéen. Le réseau social Twitter a rapidement été pris d’assaut par le hashtag #BobodyChallenge, utilisé par des internautes déguisés en rois de quartiers, sceptres improvisés à la main et titres volontairement pompeux en légende.

L’un d’eux, figurant sur le tweet ci-dessous, s’est ainsi fait appeler « Sa majesté nouhan wabazanga kè ani kouroussi le Manden Mansa dit El-hadj Nouhan Souza Keita le seul et l’unique roi de Kipé ».

« Si quelqu’un sorti du néant comme lui, se présente comme le messie et est capable de se donner ce genre de titre, alors chacun peut se proclamer Roi de son quartier. C’est ça l’esprit du Bobody Challenge, c’est aussi une illustration de l’échec d’Alpha Condé », résume Sega Diallo, journaliste guinéen basé à Conakry.

Inconnu du public guinéen il y a deux ans, Elhadj Aboubacar Camara a surtout servi de relais au président Alpha Condé pour défendre la candidature du chef de l’État sortant dans le quartier de Kaloum lors de l’élection présidentielle de 2015. Alpha Condé avait remporté le scrutin dès le premier tour avec plus de 57 % des voix. Mais dans une Guinée où la croissance repart progressivement, les bas salaires et la cherté de la vie figurent toujours parmi les principaux défis du second mandat d’Alpha Condé.

Pour le plaisir des yeux, un petit florilège de #BobodyChallenge :