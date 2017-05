Tchad : le président Idriss Deby Itno limoge deux ministres

David Houndeingar est un ancien secrétaire général de la présidence. Hamid Mahamat Dahalob avait de son coté occupé divers postes, dont celui de ministre de la Justice, avant de passer à l’Aménagement du territoire (développement, habitat et urbanisme) lors du remaniement de février dernier.

Quatre ministres limogés en un peu plus de cinq mois

Ce sont les troisième et quatrième ministres limogés en un peu plus de cinq mois par le chef d’État tchadien après l’éviction fin janvier, là aussi par décret, du ministre des Finances Mbogo Ngabo Seli et celle fin décembre du ministre des Mines, Gomdigué Baïdi Lomey.

Allié de la France dans les opérations anti-terroristes au Sahel, le Tchad, présidé par Idriss Déby Itno depuis 1990, traverse une grave crise économique et sociale en raison de la chute des prix du pétrole.