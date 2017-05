Football : qui est Youri Tielemans, la nouvelle pépite belgo-congolaise de Monaco ?

Acheté 25 millions d'euros par Monaco à Anderlecht, Youri Tielemans n’est pas encore très connu en France. Le milieu de terrain international belge d’origine congolaise, âgé de 20 ans, est déjà considéré dans son pays comme un excellent joueur, qui ne demande qu’à progresser. Mais qui est ce jeune homme déjà très bien coté ?

Pur produit anderlechtois

Né à Uccle, une ville plutôt huppée de 80 000 habitants collée à Bruxelles, d’un père belge et d’une mère originaire de la RD Congo, Youri Tielemans a signé sa première licence à Anderlecht, le meilleur club du pays, alors qu’il n’avait que 5 ans. « C’est un pur produit anderlechtois. Il a franchi toutes les étapes », résume Jean-François Lenvain, responsable du département socio-pédagogique d’Anderlecht. À 17 ans, le milieu de terrain offensif a signé son premier contrat professionnel, trois mois avant de faire ses débuts en championnat. International belge dans les catégories de jeunes (U 15, U 16, Espoirs), il s’est toujours montré très attaché à son club formateur.

Judoka et footballeur

Ses parents dirigent un club de judo, une discipline que Tielemans a longtemps pratiquée en plus du football. « Il vient d’un milieu très stable, où le sport occupe une place importante », poursuit Lenvain. Bien éduqué – son père est directeur d’école – Youri Tielemans a obtenu son bac. Il est aussi parfaitement bilingue, ce qui n’est pas si courant en Belgique. « Il parle aussi bien le français que le flamand. C’est quelque chose qui est très apprécié ici. »

Leader technique

Depuis ses débuts chez les professionnels, Tielemans a vu son temps de jeu augmenter et ses statistiques s’améliorer. Cette saison, il a disputé 56 matches, inscrivant 18 buts et délivrant 16 passes décisives. « Il est étonnant de maturité. Il n’a que 20 ans, mais il dégage beaucoup d’assurance. Son jeu est technique, très fin. Ce n’est pas un grand costaud (1,76 m), ce n’est pas un joueur qui va aller chercher le combat physique. Il est très fort des deux pieds, même s’il est droitier », apprécie l’ancien international sénégalais Ibrahima Ba, qui évolue à Tubize (Ligue 2 belge).

Capitaine dans l’âme

« Je suis au club depuis sept ans, et je l’ai toujours vu capitaine. C’est un leader naturel », reprend Jean-François Lenvain. « C’est un joueur qui sait prendre ses responsabilités. Il est à l’aise dans la communication. Comme il est bon sur le terrain, il est forcément écouté. Et il n’hésite pas à aller réveiller le public quand celui-ci se fait discret », analyse Ibrahima Ba. Cette précocité a également fait de lui un international à seulement 19 ans, même s’il avait été convoqué – sans jouer – par Marc Wilmots en juin 2015. Il compte actuellement 3 sélections chez les Diables Rouges. Roberto Martinez, leur coach espagnol, lui a offert sa première cape en novembre dernier. Il y a deux ans, Florent Ibenge, le sélectionneur des Léopards, s’était intéressé à lui, mais Tielemans avait vite opté pour son pays de naissance.

Très attendu à Monaco

Le champion de France 2016-2017 a déboursé 25 millions d’euros pour l’attirer en Principauté. Pour Ba, le club français a visiblement réalisé une excellente affaire. « Il parle français, Monaco pratique un football offensif, et c’est un club qui sait faire confiance aux jeunes : pour moi, Tielemans a fait un excellent choix, et Monaco ne s’est pas trompé. » Un sentiment partagé par Jean-François Lenvain. «C’est bien sûr difficile de le voir partir. Mais Anderlecht est un club formateur. Et avant qu’il ne parte, on a pu profiter pendant plusieurs années de son talent. On ne l’a pas formé pour les autres… »