Découvrez les vingt profils retenus par la fondation AfricaFrance pour son programme Young Leader

Les vingts profils retenus par la fondation AfricaFrance pour son programme Young Leader auront l'opportunité d'échanger avec des décideurs du continent, en France et en Afrique.

Le programme Young Leaders, lancé par la fondation AfricaFrance, et dirigée par l’ancien Premier Ministre du Bénin Lionel Zinsou, en partenariat avec l’Agence Française de Développement, propose de « détecter les leaders et futurs leaders africains et français, les réunir dans une communauté, les accompagner dans le développement de leurs compétences et l’accomplissement de projets concrets pour assurer la croissance durable et inclusive de l’Afrique ».

Les candidats avaient jusqu’au 31 mars 2017 pour envoyer leur candidature, sous réserve d’avoir entre 28 et 38 ans et d’être leader d’une organisation depuis 5 ans minimum. Les vingt profils retenus auront l’opportunité de rencontrer des décideurs du continent africain à Paris cet été et en Afrique, lors d’un voyage en novembre prochain. Jeune Afrique a compilé leurs profils, sur la base de leurs CV.

AfricaFrance pour une croissance partagée, créée en 2013, sous l’impulsion du Président François Hollande, « a pour ambition de renforcer les relations entre les entreprises de France et de l’ensemble du continent africain sur une base partenariat et collaborative pour une croissance durable et inclusive ».