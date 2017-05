Égypte : au moins 26 chrétiens tués dans l’attaque d’un bus au sud du Caire

Les chrétiens ont été de nouveau visés en Égypte où au moins 26 personnes ont été tuées ce vendredi 26 mai. Le bus qui les emmenait à un monastère copte au sud du Caire a été attaqué par des hommes armés et masqués.

Les assaillants ont ouvert le feu à l’arme automatique, à plus de 200 km au sud de la capitale, sur le bus qui amenait les passagers au monastère de Saint-Samuel, non loin de l’oasis de Fayoum, a indiqué à la télévision d’État le gouverneur de la province de Minya, Essam el-Bedawi. Les hommes, qui étaient masqués, ont ensuite pris la fuite. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed, cette attaque a fait 26 morts et 25 blessés.

La police a mis en place des points de contrôle sur la route où l’attaque a eu lieu, d’après Minya Essam el-Bedawi.

L’État islamique responsable ?

Cette attaque, dans la province de Minya, intervient alors que la branche égyptienne du groupe jihadiste État islamique (EI) mène depuis plusieurs mois une campagne contre la minorité copte en Égypte.

L’EI s’est en effet engagé à multiplier les attaques contre ces chrétiens qui représentent environ 10% des quelque 90 millions d’Égyptiens. Depuis six mois, l’EI a revendiqué des attentats suicide contre deux églises coptes ayant fait 45 morts au nord du Caire début avril, et une autre attaque suicide contre une église en plein cœur du Caire (29 morts) en décembre.