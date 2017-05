Football : Aurier, Tielemans, Seri… les dossiers chauds du mercato

Même s’il n’ouvrira que le 9 juin, le mercato a déjà commencé dans les faits, et bien avant la fin des championnats européens. En attendant les évolutions des cas de Mbappé, Aubameyang, Zouma ou Ben Arfa, d’autres joueurs africains ou d’origine africaine sont déjà au cœur des négociations.

Youri Tielemans à Monaco

Élu meilleur joueur du championnat belge, qu’il a remporté avec Anderlecht, Youri Tielemans (20 ans) s’est engagé vendredi 24 mai avec l’AS Monaco. Le nouveau champion de France a déboursé près de 25 millions d’euros pour attirer l’attaquant belge d’origine congolaise dans la Principauté. Également suivi par Naples et Chelsea, le milieu de terrain offensif a finalement choisi la Ligue 1 et la douceur de vivre monégasque pour poursuivre sa carrière. L’international belge, auteur de 18 buts en 2016-2017, était un des joueurs les mieux payés en Belgique, avec un salaire mensuel de 115 000 €. Ses émoluments monégasques seront revus à la hausse.

Serge Aurier vers un départ

Mis en concurrence avec le Belge Thomas Meunier, l’Ivoirien Serge Aurier, à qui il reste deux ans de contrat au Paris-SG, n’est plus certain de vouloir poursuivre sa carrière avec le club qui l’a révélé. Le PSG aimerait le conserver et même lui offrir une prolongation. Mais le défenseur des Éléphants (24 ans) plaît beaucoup à certaines grosses écuries européennes, dont Manchester City, le Milan AC et à un degré moindre le FC Barcelone. Des clubs largement capables d’assumer le salaire d’Aurier en France (250 000 euros par mois), voire de l’améliorer substantiellement, même si Paris est disposé à l’augmenter.

Bertrand Traoré entre Lyon et Naples

Bertrand Traoré appartient à Chelsea, mais c’est sous le maillot de l’Ajax Amsterdam qu’il a affronté mercredi dernier Manchester United en finale de la Ligue Europa (victoire des Anglais 2-0). Cependant rien n’indique que l’attaquant burkinabé retournera en Angleterre. L’Ajax aurait aimé le conserver, mais le montant de son transfert – autour de 18 millions d’euros – est trop élevé pour les finances du club néerlandais. Naples, qui a vu Tielemans lui passer sous le nez, est séduit par le joueur, mais le club du sud de l’Italie n’est pas le seul. Lyon, qui va perdre Alexandre Lacazette, est à la recherche d’un buteur. L’OL a les moyens de payer une telle somme et de s’aligner sur le salaire de Traoré (200 000 euros par mois). Mais d’autres clubs, notamment en Angleterre, ne sont pas insensibles aux performances de l’attaquant, qui a marqué 14 buts cette saison.

Jean-Michaël Seri : Barcelone ou le PSG ?

Auteur d’une grosse saison avec Nice – 7 buts et 10 passes décisives – le milieu de terrain ivoirien de l’OGC Nice a attiré l’attention de gros club européens, dont le Paris-SG, qui en a fait une de ses priorités. Certes, Seri (25 ans) est cher – entre 30 et 40 millions d’euros pour espérer l’attirer – mais le PSG a largement les moyens de satisfaire les exigences niçoises. Sauf que le club français va devoir compter sur la concurrence du FC Barcelone, un club que Seri est prêt à rejoindre à pieds, et aussi sur celle de Marseille, dopé par les nouveaux moyens mis à la disposition de la cellule recrutement par Frank Mc Court, le nouveau propriétaire américain. Le Borussia Dortmund et le FC Porto sont également sur les rangs.

Tiémoué Bakayoko, la tentation anglaise

Appelé en équipe de France au mois de mars, Tiémoué Bakayoko devrait quitter la Ligue 1. Celui qui peut encore réglementairement jouer pour la Côte d’Ivoire, puisqu’il n’a participé qu’à un match amical avec les Bleus, est dans le viseur du Paris-SG. Mais l’ex-rennais a une nette préférence pour la Premier League anglaise, et cela tombe bien, puisque plusieurs clubs sont prêts à payer la somme – 60 millions d’euros – pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2019. Manchester City a contacté les dirigeants monégasques, mais c’est du côté de Chelsea que le milieu de terrain de 22 ans devrait migrer. À moins que Manchester United, le club le plus riche du monde, ne décide d’entrer dans les négociations.

Faouzi Ghoulam, retour en Ligue 1 ?

À un an de la fin de son contrat à Naples, Faouzi Ghoulam est tenaillé entre l’hypothèse de poursuivre sa carrière dans le sud de l’Italie et rejoindre le Paris-SG. L’Algérien (26 ans), qui a débuté sa carrière à Saint-Étienne, a rejoint Naples en 2014, où il s’est imposé après une première saison d’adaptation à la Série A. D’autres clubs comme Liverpool et Tottenham sont intéressés, ainsi que l’Atlético Madrid. Mais la surface financière du Paris-SG fait de lui le favori pour attirer le défenseur latéral, dont le salaire napolitain – 140 000 euros par mois – n’est pas un obstacle pour un club aux moyens quasi illimités.