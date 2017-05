Quiz : à l’approche du baccalauréat, révisez vos connaissances sur l’histoire maghrébine

Vous êtes marocain, algérien ou tunisien et vous vous apprêtez à passer votre baccalauréat ? Révisez vos connaissance en histoire contemporaine maghrébine en quelques clics.

La construction du Maghreb contemporain n’a pas été sans heurts ni frictions, mais l’histoire des indépendances nous rappelle que jamais les nations maghrébines ne sont aussi puissantes que lorsqu’elles sont unies. Le baccalauréat approchant, c’est l’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur d’une histoire dont on ferait bien de se souvenir plus souvent… Révisez et plaidez pour un nouvel élan d’unité maghrébine !