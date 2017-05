Bon à savoir : cinq sortes d’applications qui pourront vous être utiles pendant le mois de Ramadan

À l’approche du début du mois de Ramadan, attendu le vendredi 26 ou le samedi 27 mai, les applications smartphones dédiées à cette période se multiplient. Heures de prière et de rupture du jeûne, versets coraniques, vœux et fonds d’écran à partager, recettes, chants religieux… Les propositions ne manquent pas pour une pratique religieuse 2.0.

Comme chaque année, nombre d’applications spécial Ramadan envahissent le marché de la téléphonie mobile pour, affirment les développeurs, faciliter la vie des musulmans à travers le monde. Car si l’abstention est de rigueur pendant les journées de Ramadan, les écrans (ordinateurs, télévision, téléphones portables), eux, se consomment sans modération ! Pour vous y retrouver dans cette ferveur religio-numérique, Jeune Afrique a sélectionné quelques applications gratuites – beaucoup sont, malheureusement, truffées de publicités – et téléchargeables sur Android et/ou iOS.

Tout-en-un :

Différentes fonctionnalités permettent à l’application Muslim Pro d’accompagner ses utilisateurs tout au long du mois saint. Une boussole indiquant la qibla (la direction de La Mecque) pour la prière, un tasbih (chapelet musulman) virtuel, le calendrier hégirien, calcul de la Zakat (impôt religieux prélevé auprès des musulmans), lecture et récitations audio du Coran en Arabe et en français… Le tout dans la poche tout au long de la journée – et de la nuit –, à portée de main. Dans le même style, l’application Athan Pro permet aussi de choisir des fonds d’écran pour son téléphone portable, d’envoyer des cartes de vœux ou encore donne la possibilité d’utiliser des emojis ramadanesques dans les messages.

Réveil

Sur les iPhones, Muslim Alarme permet de se réveiller au son de l’appel à la prière (athan) et de chants religieux (anasheed), à choisir dans une liste proposée. Plusieurs alarmes peuvent être réglées et la météo est également indiquée. Sur Android, Réveil islamique accompagne ses alarmes d’images choisies de façon aléatoire ainsi que de citations du Coran.

Loisirs

Plusieurs applications permettent de personnaliser ses vœux pour Ramadan sur Google Play et App Store. Les utilisateurs de Ramadan Photo Frames peuvent par exemple composer leurs cartes virtuelles en ajoutant leurs photos aux cadres proposés. Comme pour le réseau Instagram, des filtres peuvent être appliqués aux images. Sur Android, l’application Ramadan photo frames 2017 permet aussi d’ajouter des messages et des stickers avant de partager le résultat avec ses proches et/ou sur les réseaux sociaux.

Et parmi les activités favorites des jeûneurs pour passer le temps : les jeux en tous genres. Sorte de fusion entre le Morpion et le Trivial Pursuit, l’application QuizCross – sur iOS et Android – permet de tester sa culture générale face à des amis Facebook, Twitter ou des adversaires aléatoires. Les règles du jeu sont simples : neuf cases représentant des thèmes différents apparaîtront à l’écran, chacune comprenant trois questions. Le premier à valider trois cases alignées gagne la partie. Vous préférez tester vos connaissances religieuses ? Islam culture générale sur Google Play et Islam Quiz sur App Store vous y invitent.

Bonnes actions

Aider une personne dans le besoin, faire un don à une association, prendre des nouvelles d’un vieil ami, inviter un non-musulman à partager l’iftar (rupture du jeûne)… Autant de bonnes actions que vous pouvez lister puis valider au fur et à mesure des réalisations avec les applications Réalisations du Ramadan (Google Play) et Good Habits (App Store).

Cuisine

Enfin, les incontournables idées de recettes pour Ramadan. Et ce ne sont pas les applications qui manquent ! Pour les recettes classiques, on peut citer Recettes du Ramadan (App Store). Pour des idées plus larges et variées, l’application Kitchen stories (App Store) fait partie des plus complètes et agréables d’utilisation avec des astuces et des recettes détaillées en photos et vidéos classées par thèmes (barbecue, desserts rapides, soupes, salades…), une recherche par mots-clés, la possibilité d’ajuster les doses au nombre de personnes et la création automatique d’une liste de courses. Comme sur les réseaux sociaux, chaque recette peut être commentée, « likée », partagée et sauvegardée.