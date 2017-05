Football : le Sénégalais Sadio Mané nommé Talent d’Or 2017 par l’émission Talents d’Afrique

Pour sa première saison au sein de l'équipe de Liverpool en Angleterre, le footballeur sénégalais Sadio Mané a été désigné Talent d'Or 2017 par l'émission de Canal + Talents d'Afrique. L'occasion de revenir sur son année en vidéo.

Sadio Mané est arrivée au sein de l’équipe anglaise de Liverpool lors du mercato de l’été 2016 en signant un transfert record pour un joueur africain : 41,2 millions d’euros. Après une saison avec les Reds il a su s’imposer au sein du collectif et du championnat anglais. Début mai, il a été nommé meilleur joueur du club en 2016/2017 avant de recevoir son prix de Talent d’Or 2017 devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l’Égyptien Mohamed Salah et l’Ivoirien Jean Michaël Seri.

Un prix qui vient récompenser une saison forte de 27 matchs joués pour 13 buts marqués et six passes décisives avec Liverpool. À chaque fois qu’il a marqué, son équipe est sortie victorieuse de son match.

Pourtant, aucun titre ne vient consacrer ces bonnes statistiques. Liverpool échoue à la quatrième place du championnat anglais loin derrière le vainqueur, Chelsea, et son équipe nationale, le Sénégal, s’est arrêtée en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 (CAN), après sa défaite au tir au but contre le futur vainqueur, le Cameroun.

À 25 ans, l’international sénégalais est encore prometteur. Son coach en équipe nationale rappelait à l’AFP lors de la CAN 2017 que « ce n’est pas encore un produit fini. C’est un garçon brut, il est encore jeune ».

Retour avec quelques vidéos sur les moments marquants de sa saison.

En août 2016, Sadio Mané marque son premier but pour Liverpool contre le FC Barcelone. Victoire finale : 4 -0.

Pour son premier match de championnat avec les Reds il marque contre Arsenal et participe ainsi à la victoire de son équipe 4 à 3. (2’39 »)



Le 6 novembre 2016 il participe à la large victoire de son équipe (6-1) contre Watford avec un doublé (le premier et le cinquième but).

La CAN 2017 de Sadio Mané se termine en drame. Après avoir porté son équipe lors des premiers matchs avec deux buts marqués, le milieu offensif sénégalais échoue en quart de finale face au Cameroun (0 – 0 TAB : 4 – 5). Il est l’auteur du tir au but raté qui coûte la qualification à son équipe pour les demi-finales. Inconsolable, il sort du terrain en pleurs.



De retour de la CAN 2017 en février, il enchaîne deux matchs sans marquer, avant de signer un doublé contre Tottenham permettant ainsi à Liverpool s’imposer 2 à o. Lors de son absence durant la CAN, son équipe a enchaîné six matchs pour seulement une victoire, un match nul et quatre défaites.



Sadio Mané marque le dernier but de sa saison contre Everton début avril. Il sortira quelques minutes plus tard sur une blessure du genou. Après une opération, il devrait être de retour au sein du collectif durant l’été prochain pour les matchs de pré-saison.



En janvier, il était passé à côté du titre de meilleur joueur africain de l’année 2016, remporté par Riyad Mahrez. Un titre qu’il pourra convoiter pour 2017, lorsqu’il sera remis de sa blessure actuelle, d’autant plus que Liverpool est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions.

En bonus, on se souvient du triplé historique qui avait révélé Sadio Mané au grand public lorsqu’il jouait à Southampton. Le triplé le plus rapide de l’histoire de la Premier League : 2 minutes et 56 secondes.