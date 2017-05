Football : Carteron rejoint Drogba à Phoenix

En fin de contrat à Al-Nassr (Arabie Saoudite), l’entraîneur français Patrice Carteron va rejoindre Didier Drogba dans le club américain de Phoenix Rising FC.

Didier Drogba pourra parler français avec un nouvel interlocuteur, en plus de son coéquipier québécois Alessandro Riggi. L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire (39 ans, 104 sélections, 65 buts), qui a rejoint la formation américaine de Phoenix Rising FC (United Soccer League, soit la Ligue 2 nord-américaine), le 17 avril dernier, après une expérience plutôt concluante (21 buts en 33 matches) à l’Impact Montréal (Major Soccer League), va voir débarquer dans les prochains jours une vieille connaissance en la personne de Patrice Carteron (46 ans).

Les deux hommes se fréquentent et s’apprécient depuis plusieurs années, quand Drogba jouait à Chelsea et que Carteron avait effectué son stage en vue de l’obtention de ses diplômes dans le club londonien. Et l’Ivoirien a soufflé le nom de Carteron à ses nouveaux dirigeants, afin que celui-ci participe au projet de Phoenix, en s’investissant non seulement dans l’équipe professionnelle, dont il aura la responsabilité, mais aussi dans le recrutement et l’académie.

Un engagement d’une durée de dix-huit mois

Pour Patrice Carteron, il s’agit donc d’une nouvelle étape dans une carrière d’entraîneur qui l’a mené à l’AS Cannes (2008-2009), Dijon (2009-2012), au Mali (2012-2013), au TP Mazembe (2013-décembre 2015), à Wadi Degla (janvier-novembre 2016) et à Al-Nassr (février-mai 2017), où il avait signé un contrat de courte durée, le temps de qualifier l’équipe de la saoudienne pour la Ligue des Champions asiatique 2018. Le Français, qui parle couramment anglais – il a joué à Sunderland (Angleterre) en 2001 – et maîtrise bien l’espagnol, s’est engagé avec l’équipe de la capitale de l’Arizona pour une durée de dix-huit mois, sur les bases d’un contrat nettement moins rémunérateur qu’en Arabie saoudite.

Sa nouvelle équipe, qui occupe actuellement la 11e place (sur 15) de la Conférence Ouest après 7 matches disputés, compte dans ses rangs, outre Drogba, un autre Africain, avec l’ex-international U 17 nigérian Uchenna Uzo, ainsi qu’une ancienne gloire de la Premier League anglaise, Shaun Wright-Phillips (36 sélections avec l’Angleterre), qui a joué à Chelsea et Manchester City.

Carteron, qui attend son permis de travail pour pouvoir traverser l’Atlantique une seconde fois après avoir rencontré les dirigeants américains la semaine dernière, devrait faire ses débuts sur son nouveau banc de touche dans les premiers jours de juin. Il remplace l’intérimaire américain Rick Schantz, qui lui-même avait succédé au canadien Franck Yallop en avril dernier.