Vidéo – Le Foufoumix gagne du terrain dans les cuisines togolaises

Au Togo, le foufou est un plat incontournable. Mais avant d’obtenir cette pâte élastique à base d’igname écrasé, le pilage est un procédé souvent long et fatiguant, dont on se passerait bien. C'est là qu'interviennent le Logou Minsob et son Foufoumix. Ils sont au cœur d'un reportage de « Réussite », l’émission coproduite par le groupe Jeune Afrique, Canal + et Galaxie presse, à découvrir ici.

Chaque année, la foire internationale de Lomé est l’occasion pour les fabricants en tout genre de venir faire découvrir leurs produits. Parmi eux, le Foufoumix. Inventée il y a sept ans par Logou Minsob, un entrepreneur togolais, cette machine aux airs de robot mixeur permet de transformer en quelques minutes des morceaux d’igname en un foufou à la texture presque parfaite. Logou Minsob dit l’avoir conçue en pensant à sa mère et aux heures d’effort que lui demandait la préparation du foufou pour toute la famille.

Aujourd’hui, la machine se fabrique et se vend à Lomé, dans la boutique Foufoumix de Lomé. Certains clients en achètent même plusieurs pour ensuite louer les services de leur robot. Il est aussi semble-t-il apprécié dans la restauration, au vu du gain de temps et d’argent qu’il permet, d’après les professionnels.

Lorsqu’il n’est pas occupé à vendre lui-même sa machine, Logou Minsob pense au futur. Désireux d’étendre son marché aux autres pays d’Afrique de l’Ouest et à la diaspora dispersée en Europe et sur le continent américain, il a décidé de placer sa société en bourse. Il compte bien emprunter les 2,5 millions de francs CFA dont il a besoin pour cela à la Bourse du Togo.



Le Foufoumix gagne du terrain dans les cuisines… par Jeuneafriquetv

Réussite est un magazine mensuel économique co-produit par le groupe Jeune Afrique, Canal + Afrique et Galaxie Presse.

