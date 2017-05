Football : le Guinéen Ibrahima Traoré prolonge avec le Borussia Mönchengladbach

Ce 15 mai, le milieu de terrain guinéen Ibrahima Traoré a prolongé son contrat avec le club allemand jusqu'en 2021.

L’international de 29 ans était sous contrat jusqu’à fin 2018. En trois saisons avec le club rhénan, il a joué 87 matches et marqué 13 buts. Né en France, c’est en Allemagne qu’Ibrahima Traoré s’est construit une réputation.

« Avec sa vitesse et son dribble, Ibo nous apporte des qualités qui font la différence, a déclaré le directeur sportif Max Eberl en annonçant la prolongation du contrat. Le fait qu’il prolonge un contrat avec un club pour la première fois de sa carrière montre à quel point il se sent bien chez nous. Il a évolué pour devenir une personnalité qui fait du bien à l’équipe ».

Footballeur ou écrivain

« Je voulais jouer au foot et si possible en faire mon métier, expliquait en 2014 à Jeune Afrique ce natif de Villepinte, dont le père travaille au ministère des Transports à Conakry et la mère dans l’hôtellerie à Paris. Mais si cela n’avait pas marché, je n’aurais pas insisté. C’est aussi pour cela que j’ai poursuivi mes études (bac littéraire). En fait, c’était footballeur ou écrivain« .

Le quotidien de ce joueur de Levallois-Perret (CFA2) a basculé le jour ou Abdou Diop, le fameux agent providentiel, lui a proposé de s’exiler au Hertha Berlin.

« Je n’avais pas suivi de formation classique dans un centre en France, et à 18 ans, on me soumet l’idée d’aller dans un bon club allemand, raconte Ibrahima Traoré. J’ai bien sûr accepté, mais je me souviens que l’adaptation n’a pas été simple. Même si j’ai appris l’allemand en six mois, c’est surtout au niveau des exigences d’un club professionnel que ça a été le plus compliqué. J’ai failli craquer. »

Ibrahima Traoré, qui dispute son premier match en Bundesliga en décembre 2007, quitte la capitale allemande en 2009 pour rejoindre Augsbourg, alors en Ligue 2. Le joueur, qui a signé à Stuttgart en juillet 2011 pour trois ans, rejoint ensuite le Borussia Mönchengladbach en 2014 pour quatre saisons.