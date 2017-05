Côte d’Ivoire : une délégation de l’état-major attendue à Bouaké pour rencontrer les mutins

Au moins six personnes ont été blessées par balles dimanche et une autre est morte de ses blessures à Bouaké, épicentre des mutineries frappant la Côte d'Ivoire depuis vendredi 12 mai, a rapporté l’AFP. Les accès à la ville ont été en partie rouverts, alors qu’une délégation de l’état-major des armées est attendue pour une rencontre avec les mutins.

Dimanche 14 mai à la mi-journée, les accès de Bouaké étaient toujours contrôlés par les mutins. Ces derniers laissent désormais passer quelques véhicules, mais de nombreux actes de rançonnement sont signalés depuis le début de la journée.

Rassemblement citoyen empêché

Dans la matinée, les militaires ont empêché la tenue d’un rassemblement citoyen contre leur mutinerie autour du rond-point de la préfecture de police, dans le centre-ville de Bouaké. Selon l’AFP, vingt personnes ont été blessées dans ces violences. Parmi eux, six personnes (une femme et cinq hommes) ont été atteints par des tirs et étaient soignés au CHU de Bouaké. Une autre personne, blessée la veille, est décédée dans l’après-midi.

Une source militaire ivoirienne a confirmé à J.A. qu’il y avait eu des blessés. La situation s’est ensuite stabilisée. La population s’est même rendue à la messe à motos ou en taxi, alors que dans certains quartiers, les maquis étaient ouverts. « Près du corridor Sud, un maquis a joué de la musique toute la nuit », a confié un habitant joint par téléphone. « C’est calme dans le centre-ville, les rues sont désertes », témoignait un commerçant joint dimanche à 13h.

Une délégation de l’état-major à la rencontre des mutins de Bouaké

Après avoir échoué, samedi, à faire retourner les soldats dans leurs casernes, le commandant militaire de Bouaké ne désespérait pas de réussir à les convaincre. Une délégation de l’état-major devait ainsi rencontrer des représentants des mutins dans l’après-midi. Les anciens comzone Chérif Ousmane et Koné Zakaria, chefs du premier bataillon de commandos et de parachutistes (1er BCP) et de l’unité de commandement et de soutien (UCS), y participeront.

Selon un habitant de Yamoussoukro, un convoi militaire a quitté la capitale politique en direction de Bouaké en début d’après-midi. D’après la source militaire citée plus haut, ce convoi était arrivé la veille en provenance d’Abidjan, après une réunion de l’état-major de l’armée au camp Gallieni, situé dans le quartier des affaires du Plateau. Dimanche midi, les autorités restaient silencieuses quant à la situation.

Deux blessés dont un grave à Korhogo

À Korhogo, dans le nord du pays, les tirs en l’air des mutins ont également fait deux blessés samedi 13 mai, dont un grave. « Ils ont été blessés par des balles perdues, l’un est dans un état grave », affirme un démobilisé établi à Korhogo et contacté par téléphone dimanche midi.

Selon plusieurs habitants, des tirs sporadiques étaient entendus dimanche après-midi. Les mutins avaient regagné leur camp, aux abords duquel quelques barrages avaient été postés.

Une dizaine de militaires étaient dans la matinée présents au niveau du corridor proche du lycée Félix Houphouët-Boigny, selon le témoignage d’un habitant. « La circulation est fluide », précisait-il toutefois dimanche midi.

Retour au calme à Abidjan et Man

À Abidjan, la situation est au retour à la normale depuis environ 48 heures. Vendredi soir, un important déploiement sécuritaire avait poussé les mutins à regagner leurs casernes, sans heurt apparent. « Il n’y a pas eu d’affrontement », expliquait l’un des soldats en colère.

Samedi matin, de rares tirs avaient néanmoins été entendus dans le quartier des affaires du Plateau, où sont situés le ministère de la Défense et l’état-major des armées. « Les mutins ont regagné les casernes », expliquait samedi midi un haut-gradé croisé devant le ministère de la Défense. Avant de poursuivre : « Désormais, nous attendons, nous ne savons pas ce qu’il va se passer ».

À Man, dans l’ouest du pays, la situation était également toujours calme depuis vendredi soir, selon des habitants contactés dimanche midi.