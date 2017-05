Nigeria : plus de 1 000 morts après une épidémie de méningite

Un virus de la méningite qui s'est propagé dans le nord du Nigeria aurait coûté la vie à près de mille personnes dans le pays, selon le Centre national de surveillance des maladies (NCDC), qui affirme que l'épidémie est désormais sous contrôle.

Le Nigeria a enregistré le 9 mai près de 13 420 cas suspectés de méningite dans 23 États, provoquant la mort de 1 069 personnes, « soit 8% des personnes infectées », a déclaré le NCDC dans un communiqué. L’épidémie est ainsi présente dans plus de la moitié des 36 États du pays.

« Ces deux dernières semaines, les zones les plus affectées (États de Zamfara, Niger, Sokoto, Katsina et Kebbi) ont toutefois constaté un ralentissement de la contamination. Dans les États de Niger et de Kebbi, il n’y a eu aucun décès durant cette période », peut-on lire dans le communiqué de l’agence gouvernementale.

Les premiers cas d’infection par le virus de la méningite de souche C (pour la première fois déclarée en épidémie au Nigeria) ont été rapportés dans l’État de Zamfara en novembre. Puis la maladie s’est propagée dans 22 autres États avant que les autorités ne lancent une campagne de vaccination massive dans ce pays de 190 millions d’habitants, le plus peuplé d’Afrique.

Tirer les leçons de cette épidémie

Le ministre délégué à la Santé, Osagie Ehanire, avait déclaré début avril que près de 420 000 personnes avaient déjà été vaccinées. À la fin du mois, le NCDC et des ONG internationales ont annoncé vacciner 800 000 habitants dans le seul état de Sokoto. « Nous attendons un autre chargement de vaccins provenant de l’étranger dans les prochains jours », a annoncé le NCDC dans son communiqué de jeudi.

Fin avril, le directeur général du Centre, le Dr Chikwe Ihekweazu, avait déclaré que le Nigeria devait « tirer des leçons de cette épidémie ». « Cela signifie renforcer la prévention auprès des populations, améliorer les compétences du personnel hospitalier en la matière ainsi que les capacités de nos laboratoires à diagnostiquer les cas de méningites, et renforcer l’accès aux vaccins », avait-il dit. Les épidémies de méningite ne sont pas rares au Nigeria, qui se situe sur la « ceinture de la méningite » qui court du Sénégal à l’Éthiopie. En 2015 déjà, plus de 13 700 personnes avaient été infectées et plus de 1 100 étaient mortes lors d’une flambée au Nigeria et au Niger voisin.