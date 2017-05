Exim Bank of China octroie un prêt d’1,5 milliard de dollars au Kenya pour le méga-projet ferroviaire SGR

La construction du deuxième volet du projet ferroviaire Standart Gauge Railway (SGR) va pouvoir débuter, grâce à un prêt d'environ 1,5 milliards de dollars accordé par Exim Bank of China au Kenya. À terme, il doit relier le port de Mombasa aux zones économiques spéciales de l'arrière-pays, en passant par Nairobi.

Le prêt qui vient d’être octroyé par Exim Bank of China au Kenya va permettre de relier la capitale Nairobi aux zones économiques spéciales de Naivasha et aux champs géothermiques d’Olkaria, par 120 kilomètres de voies ferrées. La maîtrise d’oeuvre a été confié au groupe chinois China Road and Bridge Construction, qui doit démarrer les travaux cet été.

La première phase du projet, une voie ferrée de 427 kilomètres qui relie le port de Mombasa à Nairobi en passant par sept comtés, est, elle, quasiment achevée. La ligne doit être mise en service le 1er juin prochain, après plus de trois ans de travaux d’un coût de 3,8 milliards de dollars, également financé par Exim Bank of China.

Le plus grand projet depuis l’indépendance

Cette voie ferrée, qui constitue le plus gros projet d’infrastructure du Kenya depuis l’indépendance, vise à développer l’industrie est-africaine en réduisant les coûts du transport. Elle doit permettre de transporter 22 millions de tonnes de marchandises par an et devrait absoerber 40% du débit du port de Mombasa à l’horizon 2035.

La ligne doit aussi relier l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud. La tranche ougandaise a été ouverte en octobre 2014. Celle entre Mombasa et Kigali devrait être achevée en 2018. Le coût total du projet est estimé à 13,8 milliards de dollars.