France : Barack Obama s’immisce dans la campagne présidentielle en soutenant Emmanuel Macron

L'ex-chef de l'État américain, qui s'était déjà entretenu au téléphone avec le leader d'En Marche! en avril, vient d'annoncer officiellement son soutien à Emmanuel Macron dans la course à l'Élysée dans une courte vidéo mise en ligne ce jeudi 4 mai sur le site du candidat.

Barack Obama a officiellement apporté son soutien à Emmanuel Macron ce jeudi, à trois jours du second tour de l’élection présidentielle française. Dans une vidéo d’un peu plus d’une minute, l’ex-chef d’État a loué les qualités de l’ancien ministre de l’Économie, précisant que « l’élection française est d’une importance capitale pour l’avenir de la France et les valeurs que nous chérissons parce que la réussite de la France importe au monde entier ».

« J’admire la campagne qu’Emmanuel Macron a menée, a déclaré Barack Obama. Il a défendu des valeurs libérales. Il a mis en avant le rôle important que la France joue dans l’Europe et dans le monde. Il s’est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s’adresse à leurs espoirs et non leurs peurs. »

Un soutien de poids

Ce soutien survient au lendemain du débat de l’entre-deux tour, qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen, candidate du Front National, et à trois jours du scrutin du second tour qui se tiendra le 7 mai.

Le 20 avril, Barack Obama et Emmanuel Macron avaient échangé par téléphone. L’Américain avait souhaité au candidat français « le meilleur pour cette fin campagne ».