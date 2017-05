Mali : un mort et neuf Casques bleus blessés dans une attaque à Tombouctou

Une personne a été tuée et neuf Casques bleus ont été blessés ce mercredi 3 mai à Tombouctou, dans le nord du Mali, lors d'une attaque visant le camp de la Minusma à Tombouctou.

Une « attaque aux mortiers ou roquettes » a visé peu après 13h00 (locales et GMT) le camp de la Minusma à Tombouctou, dit « Super Camp », a expliqué la mission onusienne dans un communiqué diffusé mercredi 3 mai peu après les faits.

« Selon les rapports préliminaires, six obus y ont atterri. Le bilan provisoire est de neuf blessés parmi les Casques bleus », dont « quatre grièvement », a-t-elle encore rapporté. Selon elle, les blessés étaient en cours d’évacuation sur Bamako, la capitale. L’attaque a aussi fait un mort, dont l’identification serait en cours.

« Des dégâts matériels ont également été causés, dont l’ampleur sera établie ultérieurement. Aucun personnel civil n’a été affecté », a finalement précisé la Minusma.

Un Suédois et des Libériens blessés

La mission onusienne ne fournit aucune indication sur les nationalités des Casques bleus blessés. Néanmoins, l’on sait que figurent parmi eux au moins un Suédois, et plusieurs Libériens.

« Notre base à Tombouctou, au Mali, a été frappée par des roquettes. Il y a eu plusieurs blessés et d’autres dégâts. Nous enquêtons sur le sujet », a en effet déclaré un porte-parole de l’armée libérienne, Prince C. Johnson, à l’AFP à Monrovia ce mercredi.

À Stockholm, l’armée suédoise a quant à elle diffusé un bref communiqué indiquant qu’un soldat suédois avait été légèrement blessé dans une attaque contre un camp abritant son contingent dans le sud de Tombouctou. Le blessé en question aurait pris en charge par l’unité médicale suédoise, et lors de l’attaque, « plusieurs explosions puissantes » se sont produites, a affirmé le communiqué.

La protection du camp renforcée

Selon le communiqué de la Minusma, depuis l’attaque de mercredi, la force de l’ONU « a renforcé la protection du camp et a déployé des moyens aériens de reconnaissance pour identifier la zone où les tirs ont été lancés ».

La Minusma « condamne dans les termes les plus vigoureux cette attaque lâche et ignoble contre son camp et son personnel. Elle appelle au déploiement de tous les efforts pour identifier les responsables de cette attaque terroriste et les traduire en justice ».