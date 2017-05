RDC : Bruno Tshibala dévoile la liste de son gouvernement

Près d'un mois après la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique mardi en RDC. Quelques frondeurs du Rassemblement de l'opposition en font partie, à l'instar de Lisanga Bonganga.

Pas de bouleversement majeur, mais quelques changements. Le gouvernement du nouveau Premier ministre, Bruno Tshibala, dévoilé ce 9 mai dans un communiqué lu à la télévision nationale, enregistre, comme on pouvait s’y attendre, l’entrée de transfuges de l’opposition qui l’avaient suivi dans son rapprochement avec le pouvoir.

C’est notamment le cas de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, de la Coalition des alliés d’Étienne Tshisekedi, nommé ce mardi 9 mai ministre d’Etat aux Relations avec le Parlement. Autre ministre d’Etat issu des rangs de l’opposition : Joseph Kapika, un ancien de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), nommé à l’Economie. Emery Okundji, le nouveau ministre des Postes et Télécommunications, vient également de l’opposition, de même que Lumeya Dhu Maleghi (Affaire foncières) ou encore Freddy Kita, un ancien proche de l’opposant Eugène Diomi Ndongala, nommé vice-ministre à la Coopération.

Postes clés inchangés

Les postes clés demeurent toutefois inchangés : les trois vice-Premier ministres restent en place, de même que les ministres de la Défense, des Mines, des Finances, de la Justice ou encore de la Communication.

Proches de Bruno Tshibala ces dernières semaines, Joseph Oleghankoy et Raphael Katebe Katoto (le demi-frère aîné de Moïse Katumbi) ne rejoignent en revanche pas l’équipe.

En tout, le gouvernement Tshibala comporte 59 membres, soit huit de moins que celui de son prédécesseur, Samy Badibanga.

La liste complète du gouvernement :

Premier ministre :

Bruno Tshibala

Vice-Premier ministres :

Affaires étrangères et Intégration régionale : Léonard She Okitundu

Intérieur et Sécurité : Emmanuel Ramazani Shadary

Transport et Communication : José Makila

Ministres d’État :

Justice : Alexis Thambwe Mwamba

Plan : Modeste Bahati

Economie : Joseph Kapika

Budget : Pierre Kangudia

Décentralisation et Réformes institutionnelles : Azarias Ruberwa

Commerce extérieur : Jean-Lucien Bussa

Travail : Lambert Matuku Mena

Fonction publique : Michel Bongongo

Relations avec le Parlement : Jean-Pierre Lisanga Bonganga

Ministres :

Défense : Crispin Atama Tabe

Finances : Henri Yav

Communication et Médias : Lambert Mende

Portefeuille : Wivine Mumba Matipa

Potes, Télécommunications et NTIC : Emery Okundji

Mines : Martin Kabwelulu

Affaires foncières : Lumeya Dhu Maleghi

Aménagement du territoire : Félix Kabange Numbi

Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction: Thomas Luhaka

Urbanisme et Habitat : Koko Nyangi

Hydrocarbures : Aimé Ngoy Mukena

Industrie : Marcel Ilunga

Energie et Ressources hydrauliques: Ingele Ifoto

Environnement et Développement durable : Amy Ambatobe

Tourisme : Franck Mwe Di Malila

Petites et moyennes entreprises: Bienvenu Liyota

Coopération au développement : John Kwet

Agriculture : Georges Kazadi Kabongo

Enseignement primaire, secondaire et professionnel: Gaston Musemena

Genre, enfant et Famille : Chantal Safu

Affaires sociales : Eugène Serufuli

Solidarité et action humanitaire : Biango Sango

Sport et Loisirs: Papy Niango

Enseignement supérieur et universitaire : Steve Mbakayi

Formation professionnelle, métier et artisanat : Pierrot Mweka

Recherche scientifique : Eva Mwakasa

Développement rural : Justin Bitakwira

Droits humains : Marie Ange Mushobekwa

Santé : Ilunga Kalenga

Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté: Maguy Kiala

Pêche et élevage : Paluku Kisaka

Affaires coutumières : Guy Mikulu

Culture et Art : Astrid Madiya

Ministre délégué chargé des Congolais de l’étranger : Emmanuel Ilunga Ngoy

Ministre délégué près le Premier ministre : Tshibangu Kalala

Vice-ministres :

Affaires étrangères : Matembo Toto

Coopération internationale : Freddy Kita Bukusu

Intérieur et Sécurité : Basile Olongo

Budget: Maguy Rwakabuba

Finances : Jean-François Mukuna

Postes, Télécommunications et NTIC: Omere Egbake

Infrastructures travaux publics et reconstruction: Papy Miantezolo

Travail et Prévoyance sociale : Kabongo Kalonji

Agriculture: Noël Botakile Botanga

Urbanisme et Habitat : Willy Bolio Emina

Plan : Jean-Pierre Zepele Mondombe