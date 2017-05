Maroc – France : retour sur les turbulences du quinquennat Hollande

Retour sur cinq ans de relations franco-marocaines, aussi riches que houleuses.

Le roi du Maroc Mohammed VI a rencontré François Hollande à l’Élysée mardi 2 mai. Une dernière entrevue entre chefs d’État, le président français s’apprêtant à passer le flambeau.

En matière de relations entre les deux pays, le mandat de François Hollande a été marqué par une crise sans précédent, qui a duré une bonne année. Mais s’en tenir au froid diplomatique serait passer à côté d’une relation qui ne cesse en fait de s’enrichir. Au-delà des rapports économiques et commerciaux, en plus des dynamiques migratoires qui rapprochent toujours plus les deux pays, la relation franco-marocaine implique une multiplicité d’acteurs et mêle de nombreux secteurs.

Question sécuritaire

Entre 2012 et 2017, la question sécuritaire a été sur le devant de la scène, mais elle s’est accompagnée du lancement d’un partenariat en matière de formation spirituelle et d’encadrement religieux. La culture a été le secteur le plus résilient durant la crise diplomatique, et c’est la préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique qui ont finalement permis aux deux pays de communier dans l’organisation des deux COP, à Paris et Marrakech.