Tunisie : Mohamed Talbi en dix citations

Mohamed Talbi, historien et islamologue tunisien, défenseur d’un islam ouvert, est décédé le 1er mai à l’âge de 95 ans.

« Une lumière s’est éteinte », peut-on lire sur les réseaux sociaux. Le président Béji Caïd Essebsi, lui, a exprimé sa « profonde tristesse » après la disparition de cet « intellectuel libre, réformiste audacieux et militant national qui a toujours lutté pour la liberté et l’humanité. » Il a également salué « son engagement et sa fervente détermination à défendre ses opinions » en toutes circonstances.

Franc-parler

Et c’est ce que beaucoup retiendront de lui : son franc-parler, ses prises de position, son audace. Pour preuve, quelques-unes des citations de celui, profondément croyant, qui se disait lui-même « historien et non pas passeur de pommade ».