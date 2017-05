Kylian Mbappé, le jeune prodige de l’AS Monaco que les Camerounais suivent de près

Le jeune attaquant français d’origine algéro-camerounaise de l’AS Monaco est la révélation de la saison. Malgré des statistiques affolantes et une valeur marchande estimée à quelque 100 millions d’euros, Kylian Mbappé étonne par son calme et sa maturité. Son équipe affronte la Juventus de Turin ce mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Du haut de ses 18 ans, il semble avoir envoûté la planète foot, battant allègrement les records de précocité dans l’exercice qu’il affectionne : marquer. Au 30 avril, le Monégasque Kylian Mbappé avait déjà inscrit 24 buts, toutes compétitions confondues, dont 14 en Ligue 1. Il est vrai que depuis le début de la saison, il a passé beaucoup plus de temps sur le terrain qu’en 2015-2016, où il n’avait disputé que onze matchs et marqué un seul but.

Le jeune international français, qui a fêté sa première sélection le 25 mars dernier, lors d’une victoire des Bleus au Luxembourg (3-1), est désormais convoité par plusieurs grands clubs européens. À l’intersaison, Manchester City a proposé 40 millions d’euros aux dirigeants monégasques, en vain. Depuis quelques jours, c’est le Real Madrid qui affiche ouvertement son attirance pour le jeune prodige, quitte à faire monter les enchères, en mettant 100 millions d’euros sur la table.

Monaco est-il vendeur ? Et souhaite-t-il vraiment quitter son club ?

« Au moins trois questions se posent, analyse l’agent de joueurs Nicolas Onissé : d’abord, Monaco est-il vendeur ? Ensuite, Mbappé a-t-il intérêt à partir dès la saison prochaine ou serait-il préférable pour lui de rester un an de plus à Monaco, où il disputera la Ligue des Champions ? Enfin, souhaite-t-il vraiment quitter son club ? »

« Une grande lucidité devant le but »

Né à Bondy, en région parisienne, Mbappé a de qui tenir. Sa mère, Fayza Lamari, 42 ans, d’origine algérienne, est une ancienne handballeuse professionnelle (Bondy, en Division 1). Wilfried Mbappé (46 ans), son père camerounais né à Douala, est éducateur dans le club de la ville, où Kylian a fait ses débuts. Après s’être perfectionné à l’INF Clairefontaine, l’adolescent rejoint le centre de formation de Monaco en 2013.

« C’est un garçon stable, facile à gérer, qui fait tout pour réussir dans ce qu’il fait. Son club le gère bien, et je ne suis pas étonné par sa réussite depuis quatre ou cinq mois », explique Ludovic Batelli, le sélectionneur de l’équipe de France des moins de 19 ans, championne d’Europe en juillet dernier avec Mbappé (5 buts).

Depuis qu’il explose, les matchs de Monaco n’ont jamais autant été suivis au Cameroun

« Il a du talent, une grande lucidité devant le but, la maturité et le goût du travail », ajoute le coach. La Fédération camerounaise de Football (Fecafoot) a suivi l’évolution du jeune prodige, sans jamais entamer de démarches pour faire de lui un futur Lion Indomptable.

« En revanche, depuis qu’il explose, les matchs de Monaco n’ont jamais autant été suivis au pays, assure Emmanuel Gustave Samnick, président de l’Association des journalistes sportifs du Cameroun. Il y a des articles sur lui, les gens parlent de ses performances, et les Camerounais sont très fiers de ce qu’il fait. Une fierté comparable à celles qu’on a connues pour Yannick Noah et son fils Joakim ».

85 000 euros mensuel à Monaco

Mbappé, qui a signé son premier contrat professionnel en mars 2016 et est lié à l’ASM jusqu’au 30 juin 2019, perçoit actuellement un salaire de 85 000 euros par mois. Son club, plutôt enclin à le conserver au moins une année de plus, doit lui proposer prochainement un salaire nettement revu à la hausse. Mais pour celui qui a fait ses débuts en Ligue 1 contre Caen, un soir de décembre 2015, l’argent n’est pas une priorité.

« C’est avant tout un passionné de foot, il aime vraiment ça. Ce qui l’intéresse, c’est d’abord le challenge sportif, gagner des titres, explique l’ancien international camerounais Patrick Mboma, qui connaît la famille du joueur. Mbappé est un phénomène, un futur joueur de classe mondiale. C’est aussi un garçon posé, intelligent, qui a la chance d’être bien entouré et conseillé ».

Tout juste majeur – il a eu 18 ans le 20 décembre 2016 –, Kylian Mbappé n’a pas encore le permis de conduire. S’il possède un appartement à Monaco, il réside la majeure partie du temps dans un studio, au centre de formation du club. « Il n’est pas sensible aux paillettes ni aux attraits de la vie monégasque. Ce qui l’intéresse, c’est de jouer au foot, de prendre du plaisir et d’être avec ses parents et son frère, car la présence de sa famille est nécessaire à son équilibre », souligne un habitué du stade Louis-II. Un stade où l’on espère pouvoir profiter de ses talents aussi longtemps que possible…