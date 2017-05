Présidentielle en France : Zinédine Zidane appelle à « éviter au maximum » le Front National

L'icône du football français a appelé vendredi à "éviter au maximum" le Front National (FN), à dix jour du second tour de l'élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron (En marche!) et Marine Le Pen.

« Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front National. Donc (il faut) éviter au maximum ça », a déclaré l’ancien footballeur et actuel entraîneur du Real Madrid, à l’occasion d’une conférence de presse d’avant-match, vendredi 28 avril.

Quinze ans plus tôt, en 2002, Zinédine Zidane avait appelé à voter contre Jean-Marie Le Pen, le père de la candidate, qualifié au second tour face à Jacques Chirac.

Un parti qui ne correspond pas du tour aux valeurs de la France

« Quand on voit qu’il y a 30% d’abstention et qu’à l’arrivée ça fait un deuxième tour Chirac contre ‘l’autre’, c’est pas possible, c’est pas jouable. Je veux simplement dire aux gens qu’il faut qu’ils votent, c’est très important. Surtout, et je pèse mes mots, pensez aux conséquences que ça peut avoir en votant pour un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France », avait déclaré à l’époque l’icône du football français d’origine algérienne, quatre ans après avoir remporté la Coupe du Monde.

Dans une dizaine de jours, les Français sont appelés aux urnes pour le second tour de l’élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen.