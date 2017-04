Sénégal : libération imminente de Bamba Fall, proche de Khalifa Sall

Le procureur général ayant renoncé à son pourvoi en cassation, Bamba Fall, le maire socialiste de la Médina, une commune de Dakar, devrait recouvrer la liberté ce lundi. Il est incarcéré à la prison de Rebeuss depuis janvier.

Faut-il y voir un geste d’apaisement à l’endroit des sympathisants de Khalifa Sall, incarcéré depuis le 7 mars à la prison de Rebeuss ? Tandis que les avocats du maire de Dakar plaideront le 27 avril pour obtenir la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur client, le maire de la Médina (une commune de Dakar), Bamba Fall, détenu depuis le 9 janvier dans la même prison, devrait recouvrer sa liberté ce lundi 24 avril.

Tous deux membres du parti socialiste, Bamba Fall et Khalifa Sall sont, depuis plusieurs mois, au cœur d’une guerre larvée contre l’état-major du PS, dont ils critiquent le pacte qu’il a noué depuis 2012 avec le régime du président Macky Sall.

Inculpés et détenus dans le cadre d’une autre affaire que celle qui vise Khalifa Sall – le saccage de la Maison du parti socialiste, le 5 mars 2016, par des militants opposés à l’appel du PS à voter oui au référendum institutionnel initié par Macky Sall –, Bamba Fall et ses huit co-inculpés (tous proches de Khalifa Sall) devaient être placés en liberté sous contrôle judiciaire, fin mars, comme l’avait ordonné la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar. Mais le procureur général avait aussitôt formé un pourvoi en cassation, suspendant ainsi leur libération.

Selon Me Seydou Diagne, l’un des avocats de Bamba Fall − il défend aussi Khalifa Sall −, le haut magistrat vient de renoncer à ce pourvoi, ce qui devrait permettre incessamment la libération de l’élu de la capitale et de ses huit camarades, parmi lesquels le directeur de cabinet et un neveu du maire de Dakar.