Tunisie : le patronat s’alarme de la « dépréciation rapide » du dinar

La principale centrale patronale de Tunisie, l'Utica, s'est alarmée jeudi de la "dépréciation rapide" de la monnaie nationale et a appelé les autorités à intervenir face à ce "grand danger" pour l'économie du pays, déjà fragilisée.

Le dinar a perdu près d’un quart de sa valeur par rapport à l’euro ces deux dernières années : alors qu’il s’échangeait encore à près de deux euros en 2015, il a atteint cette semaine un plus bas historique, à plus de 2,55 euros.

Particulièrement marquée au printemps 2016, cette chute s’est de nouveau accélérée ces derniers jours, une « dépréciation rapide » qui « constitue un grand danger aussi bien pour l’économie nationale que pour l’entreprise », a réagi dans un communiqué l’Utica. Elle aura des « conséquences graves et très négatives », a poursuivi l’organisation, exprimant « sa profonde inquiétude ».

Dans ce contexte, le gouvernement et la Banque centrale (BCT) doivent mettre en oeuvre rapidement un « plan » visant à « freiner ce glissement », a souligné l’Utica.

Le déficit commercial pèse lourd dans la dévaluation du dinar

Mardi, sur Express FM, la ministre des Finances, Lamia Zribi, a relevé que la faiblesse du dinar s’expliquait par un creusement de plus en plus inquiétant du déficit commercial de la Tunisie. Celui-ci a culminé à 2,5 milliards de dinars (près d’un milliard d’euros) à fin février contre 1,35 milliard (520 millions d’euros) il y a un an. Les propos de la ministre ont été interprétés par la presse tunisienne comme un manque de volonté des autorités d’empêcher un nouveau glissement de la monnaie nationale.