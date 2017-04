Nigeria : le gouvernement dit négocier la libération des lycéennes de Chibok

Le 14 avril 2014, il y a presque jour pour jour trois ans, la secte islamiste Boko Haram enlevait 270 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le gouvernement nigerian a annoncé ce jeudi négocier la libération des jeunes filles toujours aux mains du groupe terroriste.

Le gouvernement nigérian a annoncé jeudi 13 avril négocier la libération des lycéennes de Chibok encore retenues, trois ans après leur enlèvement, par la secte islamiste Boko Haram.

Selon un communiqué du président nigérian Muhammadu Buhari, relayé par l’AFP, le gouvernement serait « en contact constant, via des négociations [et] des activités de renseignement, pour obtenir la libération des dernières filles et autres personnes enlevées ».

Boko Haram a enlevé quelque 270 lycéennes en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, et près de 200 d’entre elles manquent toujours à l’appel. Une vingtaine ont été libérées en octobre grâce à l’intervention du Comité international de la Croix Rouge. D’autres ont réussi à s’échapper.