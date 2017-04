Fitch Ratings dégrade à son tour la note de l’Afrique du Sud

Quatre jours après Standard and Poor's, une autre des trois grandes agences mondiales de notation financière, Fitch Ratings, a décidé à son tour de dégrader la note de l'Afrique du Sud.

En plus de faire passer la perspective du pays de « stable » à « négative », Fitch abaisse la note de l’Afrique du Sud de BB+ à BB-, la faisant ainsi passer en catégorie spéculative.

Le motif invoqué par Fitch est le même que pour S&P’s : le récent remaniement ministériel qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mars et a abouti au limogeage de Pravin Gordhan, ministre des Finances respecté mais rival du président Jacob Zuma.

Ce vendredi 7 avril, le Trésor public sud-africain a aussitôt réagi et s’est engagé à maintenir son plafond de dépenses et à stabiliser la dette. De son côté, l’association sud-africaine du secteur bancaire (Basa) a déclaré que la décision de l’agence de notation rendrait plus difficile pour les banques la possibilité d’attirer les investisseurs étrangers.

Remaniement surprise

« Le fait que Fitch ait directement attribué son déclassement aux actions du Président démontre en des termes on ne peut plus directs que le remaniement ministériel n’était pas dans l’intérêt national », écrivent les banquiers sud-africains dans un communiqué.

« Les changements initiés par le président Zuma au sein de l’exécutif font peser des risques sur les perspectives de croissance et de stabilité budgétaire », précisait déjà S&P’s dans un communiqué le 3 avril, quand l’agence avait abaissé la note de l’Afrique du Sud en catégorie spéculative.

Cette annonce avait immédiatement fait chuter le rand face au dollar, lequel avait déjà subi de lourdes pertes face au billet vert (-5%) après le remaniement surprise de la semaine dernière. De son côté, l’agence Moody’s avait décidé le même jour de placer la note de l’Afrique en perspective négative.