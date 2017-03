Sénégal – Guinée-Bissau : le géant pétrolier chinois CNOOC débarque dans un contexte d’incertitude juridique

Le plus grand groupe de production et d'exploration pétrolière de Chine devient opérateur d'un bloc à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.

Le géant chinois, déjà présent en Ouganda, au Ghana et au Nigeria, fait son entrée au Sénégal et en Guinée-Bissau.

L’arrivée de CNOOC intervient après la découverte de gisements pétroliers et gaziers au large des côtes du Sénégal, qui ont déjà attiré d’autres leaders mondiaux, comme le britannique BP.

Mais la prise de participation de CNOOC dans un permis situé à la frontière de ces deux pays se fait dans un contexte d’incertitude juridique sur cette zone. Découvrez le décryptage exclusif de Jeune Afrique Business+.