Vidéo : dans les coulisses de Coqivoire, géant de l’industrie de la volaille

Coqivoire est l'un des plus gros producteurs de volaille de Côte d'Ivoire. La grande attention qu'accorde l'entreprise à l'hygiène dans ses usines n'y est pas pour rien.

Des œufs désinfectés, des poussins triés et des poulets étiquetés… Dans les entrepôts de Coqivoire, rien ne paraît laissé au hasard. C’est en tout cas en s’engageant sur la transparence et la propreté de ses produits et usines que la marque a gagné la confiance des consommateurs ivoiriens.

Aujourd’hui bien installée sur le marché, et après 40 ans d’existence, Coqivoire a décidé de se lancer dans la restauration rapide. Ses huit récentes enseignes de fast-food viennent s’ajouter aux 60 boutiques déjà installées dans tout le pays.

Désireux de dominer toutes les étapes de la chaîne, depuis un an, l’entreprise fabrique lui-même la nourriture de ses volailles, un moyen de limiter les frais et d’embaucher une main d’oeuvre locale. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir massivement industrialisé ses process, allant jusqu’à incuber de façon artificielle des dizaines de milliers d’oeufs dans ses entrepôts. Avec une productivité de 2200 poulets par heure, le groupe peut proposer l’un des poulets les plus bon marché du pays.

Réussite est un magazine mensuel économique co-produit par le groupe Jeune Afrique, Canal + Afrique et Galaxie Presse.

Partagez vos réactions sur notre page Facebook ou sur Twitter avec #reussiteCP.

Retrouvez tous les reportages de Réussite en cliquant ici.