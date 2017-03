Égypte : Hosni Moubarak est libre

L’ancien dirigeant égyptien a été remis en liberté ce vendredi. Il n'en a pas pour autant terminé avec la justice de son pays.

L’ex-président égyptien Hosni Moubarak est libre. Son avocat, Farid el-Deeb, a assuré à la presse ce vendredi 24 mars qu’il avait quitté l’hôpital militaire du Caire, dans lequel il a passé la majeure partie de ses six années de détention.

Le 13 mars, la justice avait approuvé sa remise en liberté, après qu’il a été acquitté par la cour de Cassation, au Caire, début mars. L’ex-dirigeant égyptien avait été condamné à la prison à vie en 2012, pour « meurtre et tentative de meurtre sur des manifestants, abus de pouvoir et de biens sociaux et atteinte aux intérêts de l’État ».

Des faits survenus en 2011, durant les jours de manifestations qui ont précédé sa chute. Et dans lesquels il nie toute implication, depuis des années.

Une enquête pour corruption rouverte

Pour autant, Hosni Moubarak n’en a pas fini avec la justice égyptienne. Une enquête pour corruption a récemment été rouverte contre l’ancien raïs. Il est soupçonné, tout comme sa femme, leurs deux fils et leurs belles-filles d’avoir reçu des cadeaux du quotidien gouvernemental Al-Ahram d’une valeur d’environ un million de dollars.

Les poursuites avaient été abandonnées en 2013 par le juge d’instruction après que les intéressés eurent remboursé la somme. Mais le parquet a fait appel.

Depuis l’accession au pouvoir du général Al Sissi en 2013, un certain nombre de dignitaires de l’ancien régime poursuivis ont eux aussi été acquittés par la justice. Néanmoins, pour le camp des révolutionnaires et des familles de victimes, l’annonce de la libération de l’ancien raïs reste un coup dur.