Le salon du livre de Paris à l’heure du Maroc et de l’Afrique

Pour la première depuis sa création, le salon du livre de Paris met en lumière les lettres et la culture d'un pays d'Afrique en faisant du Maroc son invité d'honneur. Il ouvre ses portes ce vendredi 24 mars.

« Nous allons étonner le public parisien en montrant la richesse de la production marocaine en langue française », a promis Abdelkader Retnani, le président de l’Union des éditeurs marocains, avant la 34e édition du salon qui se tiendra à Paris du vendredi 24 au lundi 27 mars.

De Tahar Ben Jelloun à Wole Soyinka

Trente quatre auteurs marocains, dont douze femmes, ont été invités à Paris pour montrer la diversité d’une littérature qui s’illustre aussi bien dans le roman, la nouvelle et la poésie que dans le conte et l’essai. Parmi ces écrivains, certains sont bien connus en France. Il y aura ainsi Tahar Ben Jelloun, membre de l’académie Goncourt et lui-même lauréat du prestigieux prix littéraire en 1987, et la dernière lauréate du Goncourt, Leïla Slimani.

Au-delà du Maroc, c’est toute l’Afrique qui est distinguée cette année. Un pavillon des lettres africaines, le premier du genre, permettra au public de rencontrer des auteurs venus de douze pays d’Afrique francophone, en particulier de Côte d’Ivoire, mais aussi le prix Nobel de littérature, le Nigerian Wole Soyinka.

« L’Afrique possède une grande richesse littéraire, avec des auteurs de renom et de jeunes plumes prometteuses, mais qui est très méconnue », soutient Aminata Diop Johnson, directrice du pavillon des lettres africaines.

La présidentielle s’invite au salon

Parmi les autres nouveautés du salon, la mise en avant des différents métiers du secteur de l’édition. Plusieurs rencontres avec des éditeurs dont le PDG de Grasset, Olivier Nora, sont prévues.

Mais le salon demeure surtout réservé au public (environ 155 000 visiteurs l’an dernier) qui peuvent rencontrer leurs auteurs favoris. Plus de 3 000 d’entre eux seront en dédicace. Année électorale oblige, plusieurs candidats à la présidentielle française ont également prévu de faire le déplacement Porte de Versailles, où se tient le salon.

Parmi les onze prétendants à l’Elysée quasiment tous (à l’exception de Nathalie Arthaud et de François Asselineau) ont écrit un ou plusieurs livres.