Côte d’Ivoire : le Belge Marc Wilmots nommé sélectionneur des Éléphants

Le Belge Marc Wilmots a été choisi comme nouveau sélectionneur des Éléphants par la Fédération internationale de football de Côte d'Ivoire, a-t-on appris mardi. Il succède à Michel Dussuyer, qui a démissionné après l’élimination des Éléphants au premier tour de la CAN 2017.

C’est Augustin Sidy Diallo, le président de la FIF, qui a mis fin au suspense, mardi 21 mars, au cours d’une conférence de presse à Abidjan. L’entraîneur Marc Wilmots devient ainsi le nouveau sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire. Libre depuis sur départ de la sélection de Belgique après l’Euro 2016, le Belge a signé un contrat de deux années.

Marc Wilmots, 48 ans, n’aura donc mis que quelques mois pour retrouver un banc de touche après avoir quitté son poste de sélectionneur des Diables Rouges belges à l’été 2016. L’ancien attaquant de Saint-Trond, de Malines, du Standard Liège (Belgique), de Bordeaux et de Schalke 04, qui compte 70 sélections et 28 buts avec son pays, avait été déjà approché par l’Algérie à l’automne dernier.

Le Mondial 2018 dans le viseur

Il prendra ses fonctions après les matches amicaux en Russie (24 mars) et contre le Sénégal à paris le 27 mars. Il aura pour mission de qualifier les Éléphants pour la Coupe du monde 2018 et la CAN 2019, lors des éliminatoires qui débuteront début juin à Abidjan face à la Guinée.

Wilmots a notamment été préféré aux français Patrice Carteron et Paul Le Guen, au portugais Carlos Quieroz et au néerlandais Guus Hiddink.