Les ministres de l'Intérieur du groupe de contact sur la Méditerranée centrale se sont réunis lundi à Rome pour discuter d'un plan visant à stopper les flux migratoires depuis la Libye.

« L’attention doit maintenant se porter sur des efforts conjoints pour mieux gérer la situation en Méditerranée centrale. Cela nécessite des actions efficaces », affirme sans entrer dans les détails la déclaration d’intention signée par les ministres de l’Intérieur italien, français, allemand, autrichien, slovène, suisse et maltais côté européen, libyen et tunisien côté africain.

« L’objectif est de gouverner les flux migratoires » et non plus les subir, a expliqué à la presse le ministre italien de l’Intérieur, Marco Minniti, à l’issue de cette réunion à laquelle le chef du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj, a brièvement participé.

Chaos dans le pays

Un an après l’accord conclu avec la Turquie pour stopper les flux vers la Grèce, l’UE cherche toujours à établir un arrangement similaire avec la Libye, d’où sont partis quelque 20 000 migrants en direction de l’Italie depuis le début de l’année. Mais les négociations sont compliquées par le chaos qui règne dans le pays et par l’impact économique du trafic de migrants dans certaines zones côtières.

Selon le quotidien italien Corriere della Sera, le gouvernement d’union nationale (GNA) libyen a demandé ces derniers jours des radars, des embarcations, des hélicoptères ou encore des véhicules tout terrain, pour un total de 800 millions d’euros, pour contrôler ses frontières sud et ses eaux territoriales.

Formation des garde-côtes

Mais beaucoup s’inquiètent de voir des milices armées s’emparer d’une partie du matériel. Et il faudra s’assurer que les garde-côtes « qui ont été formés remplissent précisément leur mission », a estimé le ministre français de l’Intérieur, Bruno Le Roux.

Quelque 90 garde-côtes libyens sont actuellement en train d’achever leur formation sous l’égide de l’UE, et l’Italie s’apprête à leur rendre 10 vedettes libyennes saisies en 2011. Ils devraient être opérationnels fin avril-début mai, selon Marco Minniti.

« Des conditions à la limite du mépris humain »

L’objectif est d’intercepter les migrants avant qu’ils n’atteignent les eaux internationales et de les conduire dans des camps en Libye garantissant des conditions dignes et un respect des droits, ce qui représenterait « un grand pas en avant » par rapport aux « conditions à la limite du mépris humain » en cours maintenant dans le pays, a expliqué Mario Minniti.

Les migrants n’ayant pas droit à la protection internationale seraient renvoyés dans leur pays, a ajouté le ministre italien de l’Intérieur, sans préciser le sort des autres, qui représentent actuellement 40% des demandeurs d’asile en Italie.