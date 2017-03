Afrique du Sud : élu homme du match, un joueur de foot remercie en direct « sa femme et sa petite amie »

Les échanges entre journalistes et joueurs de foot peuvent vite devenir rébarbatifs, tant les sportifs sont devenus adeptes de la langue de bois. Mais il arrive que l’exercice donne lieu à des moments cocasses qui font la joie des internautes.

Le malheureux Mohammed Anas, joueur ghanéen dans le club sud-africain Free State Stars, en a fait les frais à l’issue d’un match vendredi soir contre la formation de l’Ajax Cape Town dans le cadre du PSL, le championnat sud-africain de football. Après avoir été désigné homme du match grâce à un doublé aux 18ème et 75ème minutes, il a remercié en direct « sa femme et sa petite-amie ».

After match in South Africa, soccer player Mohammed Anas thanks his wife & his girlfriend in postgame interview pic.twitter.com/JXDnrDEf3N

— Darren Rovell (@darrenrovell) 19 mars 2017