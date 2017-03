Présidentielle française : Marine Le Pen au Tchad pour saluer Barkhane

Marine Le Pen, candidate du parti d'extrême droite Front national à la présidentielle française, a prévu de se rendre au Tchad le 22 mars. Objectif : rendre visite aux soldats de la force Barkhane.

C’est la porte-parole du ministère de la Défense, Valérie Lecasble, qui a confirmé l’nformation à l’AFP. Marine Le Pen, présidente du Front national et candidate à la prochaine présidentielle française, a prévu de rencontrer les militaires français de la force Barkhane, mercredi 22 mars, à son QG de N’djaména, la capitale tchadienne. Une source au sein du FN avait confirmé que cette visite prendrait place les 21 et 22 mars.

« Tous les candidats qui en font la demande peuvent se rendre sur les théâtres d’opérations », explique-t-on dans l’entourage du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. En décembre, François Fillon s’est rendu à Gao au Mali et à Niamey au Niger auprès de la force Barkhane. Emmanuel Macron s’est quant à lui immergé en janvier sur une base de Jordanie d’où décollent les Rafale français pour aller frapper le groupe État islamique en Irak et Syrie.

Une visite pas trop médiatique ?

Les candidats doivent également s’engager à ne pas trop médiatiser leur visite, condition dont François Fillon, alors favori des sondages, s’était largement affranchi au Sahel, donnant lieu à un reportage de l’hebdomadaire Paris Match accompagné de photos du candidat au côté de militaires ou descendant du cockpit d’un Mirage. « On ne dit pas non mais on ne veut pas de choses ostensibles », explique la porte-parole du ministère.

La visite de Marine Le Pen devrait se faire sans journalistes mais pourrait donner lieu à une conférence de presse à son issue. Au total, 4 000 soldats sont engagés dans l’opération Barkhane, présente dans cinq pays du Sahel. Marine Le Pen souhaite porter « dès la première année le budget de la défense à 2% du PIB, puis tendre vers 3% à l’horizon de la fin du quinquennat ». Si elle est élue, bien sûr.