Maroc : Mohammed VI va remplacer le Premier ministre Abdelilah Benkirane

Le roi du Maroc Mohammed VI va désigner au plus vite un nouveau Premier ministre pour remplacer Abdelilah Benkirane, qui n'est pas parvenu à former un gouvernement après cinq mois de négociations, a annoncé mercredi soir le cabinet royal.

« Pour dépasser la situation d’immobilisme actuelle, le roi a décidé de désigner une autre personnalité politique du Parti justice et développement (PJD) en tant que nouveau chef du gouvernement, dans le délai le plus proche », indique le communiqué diffusé mercredi 15 mars.

Le roi a « exhorté à plusieurs reprises M. Abdelilah Benkirane à accélérer la formation du nouveau gouvernement », justifie le cabinet royal. Mais en début de semaine, de retour de sa tournée africaine, Mohammed VI a constaté que les consultations menées depuis cinq mois n’avaient toujours pas abouti, et que l’absence de « signaux » n’augurait pas de déblocage, justifie le document.

Le roi « a décidé de désigner une autre personnalité politique du PJD en tant que nouveau chef de gouvernement », ajoute le communiqué. Il « recevra dans le délai le plus proche cette personnalité et la chargera de former le nouveau gouvernement », précise le texte.

« Préserver les acquis démocratiques »

Selon le communiqué du cabinet royal, « parmi toutes les autres options que lui accorde [la Constitution] », le roi a opté pour cette décision « dans son souci permanent » de « consolider le choix démocratique et de préserver les acquis » dans ce domaine.

En conclusion, le communiqué indique que le roi salue le « haut sens de responsabilité et de patriotisme sincère dont a fait preuve M. Abdelilah Benkirane », et le remercie également de son « efficacité », de sa « compétence » et de son « abnégation ».

Intenses tractactions

Après cinq mois de tractations, Abdelilah Benkirane, sle ecrétaire général du PJD, n’est jamais parvenu à former un gouvernement de coalition.

Son parti avait remporté les législatives d’octobre 2016. Abdelilah Benkirane, à la tête du gouvernement depuis 2011, avait été reconduit par le roi dans ses fonctions au lendemain du scrutin. Il avait alors proposé de reconduire la coalition sortante qu’il dirigeait déjà, une alliance hétéroclite de quatre formations rassemblant islamistes, libéraux et ex-communistes.

Mais le secrétaire général du PJD faisait notamment face à l’ex-ministre de l’Agriculture et patron du Rassemblement national des indépendants (RNI, libéraux), Aziz Akhannouch, qui s’est posé comme un nouveau poids lourd de la politique locale.

La décision du roi est dans l’esprit et la lettre de la Constitution.

« Tout a été fait conformément à la Constitution. Toutes les conditions ont été créées pour aider Abdelilah Benkirane à l’émergence d’un nouveau gouvernement », a réagi un haut responsable marocain, interrogé par l’AFP. « Il y a eu cependant des erreurs d’appréciation de M. Benkirane, entre avoir une bon score électoral et une majorité absolue. Il y a eu aussi des tergiversations, avec trop de médiatisation ».

Selon ce haut responsable, « le blocage, qui dure depuis 5 mois, commençait à avoir un coût, notamment à l’international, alors que le royaume est fortement engagé en Afrique ». « La décision du roi (de nommer un nouveau Premier ministre) est dans l’esprit et la lettre de la Constitution. Cette décision, où le PJD islamiste garde la main sur la formation de la future majorité, montre que le souverain souhaite respecter, garantir et conforter la logique démocratique », conclut-il

C’est la première fois dans son histoire récente que le pays reste aussi longtemps sans gouvernement.