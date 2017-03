Angola : diffusion suspendue pour deux chaînes de télévision portugaises jugées critiques

Le fournisseur de télévision par satellite angolais ZAP, propriété de la fille du président José Eduardo dos Santos, a interrompu ce mardi la diffusion de deux chaînes portugaises ayant diffusé récemment des reportages critiquant le régime angolais.

Les deux chaînes portugaises, SIC Noticias et SIC International, « ne font plus partie du bouquet diffusé par la ZAP à la suite d’un changement de la grille de diffusion des programmes », a indiqué à l’AFP un représentant de ZAP, Antonio Miguel, mardi 14 mars, refusant de formuler tout autre commentaire sur cette décision.

L’opposition a dénoncé cette décision, perçue comme de la censure. « Nous commençons à ressembler aux Nord-Coréens. Nous ne consommons que ce que le régime choisit », a déploré auprès de l’AFP une journaliste, Graça Campos.

Deux enquêtes critiques

En novembre dernier, la chaîne SIC avait fait des vagues dans les rangs du pouvoir angolais en diffusant un reportage dénonçant la corruption du régime dos Santos. Ledit reportage était intitulé Angola, un pays riche de 20 millions de pauvres.

Au début du mois de mars, le même média a diffusé une autre enquête mettant en cause le chef de l’État angolais dans l’un des nombreux versants du scandale financier à l’origine de la faillite de l’empire bancaire portugais Espirito Santo en 2014.

Propriété d’Isabel dos Santos

En service depuis 2010, ZAP est le plus grand opérateur de télévision par satellite d’Angola. Or, il est aussi la propriété d’Isabel dos Santos, la fille du chef de l’État. Âgée de 43 ans, elle est considérée comme la femme la plus riche du continent africain.

En juin dernier, elle a été nommée à la tête du conseil d’administration de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale par son propre père.

Au pouvoir depuis 37 ans, José Eduardo dos Santos, avait annoncé à son parti son intention de passer la main. Le ministre de la Défense, Joao Lourenço a été désigné comme son successeur.