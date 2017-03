Facebook live – RDC : crise politique, Kabila, Lucha… Fred Bauma a répondu à vos questions

De passage à Paris après un séjour à Londres où il a participé à une conférence sur la RD Congo organisée par l'institution universitaire Oxford Union, Fred Bauma, l'une des figures du mouvement citoyen Lucha, a répondu mardi, en direct sur Facebook, aux questions des internautes.

À Goma, par une matinée brumeuse de mi-février, les policiers entourent le centre culturel Yole Africa. Ils ont reçu l’ordre de ne laisser passer personne. C’est ici que la Lucha (Lutte pour le changement) devait tenir une conférence de presse. Depuis bientôt cinq ans, ce mouvement citoyen donne le tournis aux autorités à travers notamment ses revendications sociales.

Dès mai 2012, en effet, de jeunes étudiants gomatraciens entament une série d’actions (sit-in, marches, grèves de la faim…) pour interpeller les dirigeants sur leur sort. « Nous en avions ras le bol d’être au chômage malgré nos études », rappelle Fred Bauma, aujourd’hui diplômé en sciences économiques. Très vite, la lutte se teinte également de politique, avec pour cheval de bataille l’alternance pacifique. Et Kinshasa répond par des menaces, des intimidations et des arrestations. La Lucha est même considérée un moment comme un groupe terroriste, avant d’être réhabilitée par Joseph Kabila qui accepte en août 2016 de recevoir quelques-uns de ses membres à Goma.

Nous allons continuer à nous battre pour le changement dans notre pays », assure Rebecca Kavugho

Quatre mois plus tard, le chef de l’État parvient à se maintenir au pouvoir au terme de son second mandat. « Envers et contre tout, nous allons continuer à nous battre pour le changement dans notre pays », assure Rebecca Kavugho, 22 ans, déjà passée par la case prison pour son militantisme au service de la Lucha. Est-ce un échec tout de même pour ces jeunes militants prodémocratie ?

