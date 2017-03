Afrimalin lance son agence immobilière en ligne

Huit mois après son lancement, le site de petites annonces gratuites en Afrique francophone crée un service spécifique pour les biens immobiliers dans cinq des huit pays où il est déjà présent.

Huit mois à peine après ses débuts, Afrimalin, un site de petites annonces gratuites en Afrique francophone, lance une agence immobilière en ligne, selon un communiqué publié le 10 mars dernier. Ce nouveau service est disponible dans cinq pays – Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée – sur les huit, avec la RDC, le Mali et le Burkina Faso, où le site est déjà présent, et s’adresse aussi bien à la population locale qu’à la diaspora.

« Afrimalin veut devenir un vrai acteur de l’immobilier digital en Afrique francophone, explique Espoir Dossah, le directeur de la branche béninoise, chargé de piloter le lancement de l’agence immobilière digitale. Ce nouveau service est aussi le signe de la vitalité de notre plateforme. Nous poursuivons notre croissance à un rythme soutenu ».

Service sur mesure

Basé à Conakry, en Guinée, Afrimalin renforce ainsi ses équipes par le recrutement de commerciaux dédiés à l’immobilier. Si en pratique, le site proposait déjà des annonces de location ou d’achat de logements, il permet désormais à ses utilisateurs de bénéficier d’un service sur mesure.

Lancé à l’été 2016, Afrimalin était parvenu à boucler à peine deux mois après son lancement une levée de fonds de 400 000 euros pour financer son développement. Ses deux jeunes fondateurs, Thibault Launay et Romain Girbal, sont aussi derrière le lancement de la compagnie d’exploration Alliance Minière Responsable (AMR) basée en Guinée et parrainée par l’ex-ministre français du Redressement productif, Arnaud Montebourg.

Cette société, qui envisage d’exploiter des mines de bauxite en Guinée, a réussi à séduire des investisseurs tels que Xavier Niel, le fondateur d’Iliad, ou Anne Lauvergeon, l’ex-patronne d’Areva. Mais en août dernier, Romain Girbal avait été mis en examen en Guinée pour « abus de biens sociaux et de crédit, de faux et usage de faux et de blanchiment d’argent ».