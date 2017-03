E-commerce : l’expansion africaine du Nigérian MallforAfrica

Chris Folayan, co-fondateur du site Internet MallforAfrica, a révélé son programme de développement pour les douze prochains mois à Jeune Afrique Business+, en marge de la première édition de la conférence Investing in Africa, organisée par le Wall Street Journal le 7 mars à Londres.

Six ans après son lancement, MallforAfrica, la plateforme Internet de commerce en ligne des frères nigérians Chris et Tope Folayan, est plus que jamais à l’offensive en Afrique.

Déjà implanté au Nigeria, au Ghana, au Kenya — où les résidents de ces pays peuvent faire du shopping en ligne auprès de 150 enseignes comme Zara, GAP, ou Macy’s, et récupérer leurs achats dans des points relais —, Chris Folayan, CEO, cible désormais le Rwanda, la RDC, le Botswana, la Tanzanie et l’Afrique du Sud.