Tunisie : rebond du tourisme en début d’année

Les touristes ont continué à revenir en Tunisie sur le début de l'année 2017, ont indiqué mercredi les représentants du secteur, à l'ouverture du salon du tourisme de Berlin ITB.

Avec 231 336 visiteurs internationaux en janvier et 190 966 en février, leur nombre a augmenté respectivement de 19,8% et 38% sur un an, selon les chiffres communiqués par l’Office national du tourisme ONTT.

Janvier et février sont traditionnellement des mois plutôt creux pour le tourisme tunisien.

« 2016 a été globalement une année qui a enregistré un début de retour à la normalité pour la Tunisie, une année sans aucun incident sur le plan sécuritaire. (…) Cette tendance à la hausse s’est consolidée en janvier et février » et « les tendances pour l’été 2017 sont positives », a souligné, lors d’une conférence de presse Neji Ben Othman, directeur général adjoint de l’ONTT.

Déjà en 2016, le tourisme avait commencé à reprendre, avec 4,52 millions de visiteurs étrangers sur l’année, après une chute à 4,2 millions en 2015, année où le pays a été frappé par plusieurs attentats ciblant des lieux touristiques. Les années précédentes, la Tunisie attirait autour de 6 millions de touristes étrangers par an.

Le retour progressif des touristes se fait également à la faveur de la levée progressive et partielle des restrictions ou des interdictions de se rendre en Tunisie formulées dans plusieurs pays.