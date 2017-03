Maroc : les ambassadeurs économiques de Mohammed VI en Afrique

Ils accompagnent le roi Mohammed VI dans ses voyages à travers le continent pour signer des contrats ou prospecter de nouveaux marchés. J.A. vous présente un à un les ambassadeurs de la nouvelle diplomatie économique du royaume.

Ils n’appartiennent pas aux traditionnels corps diplomatique, sécuritaire ou religieux. Pourtant, ils participent pleinement à l’affirmation de la présence marocaine en Afrique. Dans un pays où l’État et le monde des affaires marchent main dans la main, et alors que la mondialisation et le libre-échange tournent à plein régime, les cols blancs comptent presque autant que les chancelleries dans l’effort diplomatique du royaume envers un continent qui regorge d’opportunités. Voici les principaux, présentés dans une infographie interactive.