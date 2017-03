L’absence de parité : un frein pour le développement de l’Afrique 

Danièle Sassou Nguesso est une femme d’affaires et entrepreneuse sociale congolaise. Elle est l’auteure du livre "Genre et développement en République du Congo : promouvoir l’égalité homme-femme au profit de la croissance" (L’Harmattan, 2016) et dirige la Fondation Sounga.

Et si on osait enfin la parité, au-delà des discours, dans les actes ?

Plus de soixante ans après les indépendances, les pays africains demeurent en quête de développement. Alors que toutes les forces vives de ces pays sont mobilisées pour réaliser cet objectif, les femmes africaines demeurent en retrait voire à la marge. La place résiduelle ainsi concédée à ces femmes ne contribue-t-elle pas à freiner le développement du continent ?

Les organisations internationales s’accordent à dire que les femmes africaines constituent plus de 70 % de la production agricole et assurent 90 % de la sécurité alimentaire du Continent. Les Africaines accomplissent des prouesses. En effet, malgré des législations inégalitaires et des difficultés d’accès au crédit, certaines parviennent à s’imposer en véritables modèles à travers le continent. A titre d’exemple, selon la BAD, elles représentent en moyenne 27 % des entrepreneurs africains. Les femmes ont pris la houe pour contribuer à construire une indépendance prometteuse d’élimination de la pauvreté, de l’analphabétisme et des injustices

Les potentialités qu’elles recèlent imposent de ne plus les exclure de toute stratégie sérieuse de développement à l’instar de l’Organisation des Nations Unies qui, à travers les Objectifs du Développement Durable, rappelle la nécessité de l’égalité homme-femme pour accélérer la prospérité. De nombreuses institutions panafricaines se sont inscrites dans ce sillage pour réitérer ce principe de parité. Qu’en est-il de sa mise en application véritable afin de transformer efficacement nos sociétés ? Pourquoi ne pas oser la parité pour libérer l’ensemble du potentiel de croissance de l’Afrique?

Oser la parité homme-femme reviendrait à donner aux femmes l’opportunité de renforcer leur capital humain indispensable à une insertion professionnelle efficace. Cette dernière constitue un levier important pour le développement étant donné que l’augmentation de leurs revenus leur permettra de mieux prendre en charge l’essentiel des investissements liés à l’éducation et à la santé des générations futures.

Oser la parité impliquerait aussi d’atténuer les effets du patriarcat qui confine la femme dans un statut inférieur. Il conviendrait de privilégier une législation plus coercitive envers les discriminations dans le monde du travail où les femmes sont majoritairement confinées dans des fonctions subalternes aussi bien dans le secteur privé que public.

Insuffler une véritable révolution culturelle et intellectuelle capable de faire évoluer le Code de la famille

Mon plaidoyer pour la parité s’inscrit dans un principe de démocratie et d’État de Droit devant garantir l’équilibre des genres pour permettre aux femmes qui, constituent souvent la majorité démographique de nombreux pays africains, de contribuer à l’accès au mieux être de nos sociétés. Une telle inclusion est un gage de paix et de stabilité.

Oser la parité du genre, c’est insuffler une véritable révolution culturelle et intellectuelle capable de faire évoluer le Code de la famille, afin qu’il soit en adéquation avec la notion d’égalité juridique. Ne serait-il pas temps d’abolir des pratiques inégalitaires telles que la polygamie ou les violents rites du veuvage qui constituent de véritables goulots d’étranglement à l’inclusion des femmes dans la transformation de l’Afrique ? Oui, il est plus que temps de miser sur les femmes en tant qu’acteurs de changement, de progrès et de développement! Qu’on leur permette enfin d’élargir durablement les marges de prospérité de nos économies. Aucune énergie ni même féminine n’est ne devrait être laissée de côté, car c’est tous ensemble que nous construirons l’Afrique de demain.