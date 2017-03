Business : le renouveau de la croissance africaine au menu du prochain Africa CEO Forum

La cinquième édition de ce rendez-vous du secteur privé africain, organisé par le Groupe Jeune Afrique et Rainbow Unlimited avec le soutien de la BAD, aura lieu à Genève les 20 et 21 mars. Cette année, l'Africa CEO Forum mettra au cœur des débats la nature du boom économique des années 2000, la réalité de la croissance en Afrique et les décisions indispensables à prendre pour retrouver un rythme élevé et durable de croissance.

La 5 e édition de l’Africa CEO Forum, qui se tiendra à Genève les 20 et 21 mars, s’intéressera cette année à la nature du boom économique africain des années 2000.

De fait, la question qui taraude les participants de ce rendez-vous majeur du secteur privé africain est la suivante : qu’arrive-t‑il au continent ? Présentée il y a peu encore comme émergente, pleine de promesses et d’opportunités, l’Afrique déçoit. L’effondrement des prix des matières premières, qui dure depuis près de deux ans et qui met à mal plusieurs de ses économies, a entamé l’enthousiasme du début du XXIe siècle.

C’est pourquoi, après l’analyse, il sera aussi question des solutions à apporter, des décisions indispensables à prendre pour retrouver un rythme élevé et durable de croissance. Les débats s’articuleront autour des réponses à privilégier pour favoriser l’innovation et l’énergie entrepreneuriales des jeunes et des femmes, mais aussi pour renforcer l’attractivité de l’Afrique envers les investisseurs internationaux, améliorer la compétitivité de ses places boursières, booster la création d’activités plus fortement exportatrices…

Un an après Abidjan

Sont notamment attendus lors de cette cinquième édition Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), Paul Polman, le PDG d’Unilever, Mo Ibrahim, le président de la Mo Ibrahim Foundation, Phuthuma Nhleko, le président de MTN, Ibukun Awosika, la présidente de Firstbank.

Lancé en 2012, l’Africa CEO Forum se veut l’événement international de référence concernant les enjeux de développement de l’Afrique et de ses entreprises. Sa précédente édition, organisée à Abidjan les 21 et 22 mars 2016, a accueilli un millier de décideurs africains et internationaux.