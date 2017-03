Aide au développement : les leviers financiers que le prochain président français pourra actionner

Pour éviter l'impasse sur le sujet, le bureau français de l'ONG ONE veut pousser les candidats à l'élection présidentielle à prendre des engagements chiffrés et met en évidence les leviers qu'ils ont à leur disposition pour s'engager dans le développement.

Immigration, chômage, terrorisme, impôts, santé, retraite… La question du développement international n’est pas la préoccupation première de la campagne à la présidentielle française, loin s’en faut.

Tout juste quelques candidats reprennent-ils à leurs comptes la promesse de relever la part des finances publiques qui y sera allouée, pour qu’elle atteigne l’historique 0,7% du Revenu national brut (RNB) faisant autorité parmi les pays donateurs depuis 1970.

Obliger les candidats à s’engager

Il se trouve que l’aide publique au développement (APD) en France, équivalente à 8,4 milliards d’euros en 2016, selon les chiffres officiels, n’a jamais passé le cap des 0,7%. Pire, depuis 2010, sa part dans le RNB s’en est éloigné, pour tomber à 0,37% en 2015.

L’objectif de François Hollande, dont héritera le prochain locataire du Palais de l’Élysée, de consacrer 20 milliards d’euros, sur la période 2014- 2018, en dons et en prêts au développement de l’Afrique, semble donc difficilement tenable.

Pour éviter les promesses non-tenues, plusieurs membres du bureau français de l’ONG ONE veulent appliquer en France une méthode très courue dans les sphères politiques anglo-saxonnes : rendre les responsables politiques davantage comptables d’engagements précis et chiffrés.

Ainsi, l’organisation, co-fondée par le chanteur irlandais Bono qui vise par le plaidoyer à mettre fin à l’extrême pauvreté, en particulier en Afrique, invite-t-elle depuis le 1er mars le grand public à interpeller les candidats sur les leviers qui s’offre à eux.

En parallèle, l’équipe du bureau français de ONE ratisse l’entourage des candidats pour y répandre la bonne parole : relèvement des programmes budgétaires spécifiquement alloués à l’APD, passage à 100% de la part de la taxe sur les transactions financières allouée à l’aide internationale (contre 25% depuis 2015), concentration des aides sur les pays les plus vulnérables, renforcement des obligations déclaratives des multinationales…

Trouver un « Monsieur Afrique »

Cela n’est pas gagné, tant le sujet semble éloigné des préoccupations de la campagne. « Le plus dur est de trouver un Monsieur Afrique », conclut Annabel Hervieu, la directrice adjointe du bureau français de ONE. Les seuls candidats qui font référence au 0,7% sont à gauche sur l’échiquier politique : il s’agit de Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon.

François Fillon ne s’engage pas sur les 0,7%, Emmanuel Macron et Marine Le Pen non plus.