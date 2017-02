Tunisie : un expert de l’ONU met en garde contre des mesures d’austérité à la Ben Ali

Le gouvernement tunisien doit lutter, avec l'aide du FMI, contre le creusement inquiétant des déficits sans reproduire les "erreurs" de l'ère Ben Ali, dans un pays où la crise économique et sociale menace les acquis démocratiques, a prévenu mardi un expert onusien.

Six ans après la chute de la dictature de Zine el-Abidine Ben Ali, le pays ne parvient pas à faire redémarrer son économie et sa croissance a plafonné à 1% en 2016.

« Niveau critique » de la dette publique

Dans ce contexte, la Tunisie a dû conclure l’an dernier un nouveau plan d’aide de 2,9 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI), qui prévoit en échange la mise en oeuvre de réformes socialement sensibles.

« Le niveau de la dette publique a atteint un niveau critique. Selon le FMI, elle a dépassé les 60% du PIB et devrait franchir les 70% en 2017 », a relevé au terme d’une mission dans le pays un expert de l’ONU, Juan Pablo Bohoslavsky.

À lire aussi : Tunisie : des comptes publics dans le rouge

Ne pas reproduire les erreurs du passé

Pour autant, les autorités et les bailleurs de fonds doivent prendre garde aux « mesures d’austérité qui remettraient en cause les droits économiques et sociaux », a-t-il estimé. Selon l’expert, cette erreur a déjà été commise par le passé, sous le régime de Ben Ali, menant à la révolution de 2011. « La notion de croissance inclusive était absente des programmes d’ajustement du FMI (…) et beaucoup ont été laissés pour compte. Ces erreurs ne doivent pas être répétées », a-t-il argué.

Interrogé par l’AFP, Juan Pablo Bohoslavsky a cité l’exemple d’une possible réforme des subventions des produits de grande consommation, comme l’énergie ou la nourriture, qui ne doit « pas se faire sans avoir mis en place au préalable des filets sociaux ».

À lire aussi : Tunisie : la dégradation de la note souveraine accentue la pression

Plus largement, « investir dans les droits économiques et sociaux est la meilleure façon de prévenir l’extrémisme violent et l’instabilité politique », a-t-il plaidé.

Sur l’emploi, l’expert, qui présentera un rapport devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, a appelé à cibler « prioritairement les femmes et les jeunes chômeurs ».