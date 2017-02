Crise anglophone au Cameroun : appel à la poursuite du mouvement de fermeture des écoles

Alors que son leader, Barrister Agbor Balla, est toujours détenu à Yaoundé dans l’attente de son procès, le consortium de la société civile du Cameroun anglophone ne désarme pas. Il a appelé jeudi à poursuivre les opérations villes mortes chaque lundi et à continuer le mouvement de grève dans les écoles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Le procès des trois leaders de la contestation anglophone, Barrister Agbor Balla, Fontem Neba et Mancho Bibissi a été reporté au 23 mars. En attendant l’audience devant le tribunal militaire de Yaoundé, le consortium de la société civile du Cameroun anglophone entend bien mettre la pression sur le gouvernement camerounais.

Jeudi 23 février, l’organisation a appelé les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à poursuivre leur mouvement de protestation. Les opérations villes mortes se poursuivront tous les lundis, ainsi qu’à l’occasion de quelques dates spéciales comme le 8 mars et le 20 mai, souligne le consortium dans un communiqué.

« Garder les écoles fermées »

Le consortium invite également les « parents et étudiants » à « garder les écoles fermées jusqu’à ce que nos leaders et toute autre personne arrêtée soient relâchés dans l’optique d’un dialogue ouvert et inclusif ».

La veille, le 22 février, le Social democratic front, principal parti d’opposition, avait lui aussi apporté sa pierre à l’édifice de la contestation en annonçant organiser une manifestation et une marche à Douala, le 4 mars prochain, afin de « sensibiliser les populations sur le fédéralisme et l’unité nationale au Cameroun ».